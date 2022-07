Burkina : Smaila Ouédraogo quitte le MPP

Ceci est une déclaration de Pr Ag. Smaila Ouédraogo sur son départ du parti du Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP).

La lutte continue !

L’année 2014 a marqué un passage décisif dans ma vie militante d’étudiant et de syndicaliste. La création du Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP) fut une consécration d’un engagement antérieur dans le cadre d’autres organisations, au profit des causes justes et de groupe. Par la grâce Divine, j’ai eu l’occasion de servir mon pays à divers niveaux de responsabilités élevées. Cela a été possible aussi grâce à des personnalités dont je m’en voudrais de ne pas citer quelques-uns.

Ma pensée va particulièrement à Son Excellence feu Docteur Salifou DIALLO.

Ma reconnaissance à Son Excellence Roch Marc Christian KABORE est grande.

Au Président Simon COMPAORE, je formule mes grands remerciements.

A tous ceux dont je n’ai pu citer le nom ici, sachez que j’ai aussi appris de vous individuellement et collectivement.

Dans l’exécution de mes missions, j’ai bénéficié de la grande sympathie, des conseils, de l’accompagnement de personnes avisées tant sur le terrain que dans de la conduite de certains dossiers de grande importance. J’ai fait des choix, posé des actes dont j’avais la conviction à l’instant T dans le cadre de l’exécution de mes missions, que c’étaient les meilleurs possibles pour les populations du Burkina Faso. Ce fut par moment difficile et même très difficile mais, exaltant et même très exaltant. J’ai été et le suis toujours guidé par la conviction que nous devons et avons l’obligation de faire davantage pour le Burkina Faso et ses populations qui nous ont donné tant et que nous aimons par-dessus tout !!!

Oui, je suis un des privilégiés qui ont eu la chance d’échapper aux épidémies de méningite, de rougeole etc. lesquelles épidémies ont décimé plusieurs enfants de mon âge !!!

Je suis un des privilégiés qui a eu la chance d’aller à l’école et même y bénéficier des soutiens multiformes de l’Etat Burkinabè !!!

Je suis encore un des privilégiés au Burkina Faso d’avoir un travail salarié de l’Etat !!!

L’appel du devoir de service devient pour moi une obligation tant que le souffle vital sera le mien. Oui, je ne me déroberais point devant notre mission de rétrocéder au Burkina Faso ce qu’il m’a donné !!!

J’accomplirai toujours ma part par la Grâce Divine !!!

Au moment où vous lisez ces lignes, mon parcours politique avec le MPP s’est arrêté. Oui j’ai rendu ma démission du MPP ce lundi 18 juillet 2022. Je m’y suis battu dans la perpétuelle quête d’un mieux-être pour les Burkinabè.

Je voudrais rendre hommage à toutes ces personnes connues ou inconnues, à ces paysans, ces ouvriers, ces travailleurs du public comme du privé, ces femmes et hommes, ces enfants, adultes et anciens à travers le Burkina Faso toujours en quête d’un mieux-être. Oui vous le méritez.

Le Burkina Faso mérite d’être un pays paisible où ses laborieuses populations se battent dignement pour s’assurer une existence intègre !!!

Une grande partie de notre pays est en ce moment sous l’emprise des groupes armés terroristes avec son cortège de tueries militaire et civil, la précarité des conditions de vie des populations déplacées internes, la fragilité de la cohésion sociale toutes choses qui sont venues aggraver les difficiles conditions de vie de nos populations.

Ma conviction est que nous avons les ressources nécessaires pour construire ensemble un Burkina Faso de nos rêves.

Je lance de toutes mes forces un appel solennel envers mes compatriotes pour que nous amplifions davantage nos actions dans le cadre d’un parti politique de gauche pour construire avec et pour le peuple un Burkina Faso meilleur.

Vive le Burkina Faso !

Je vous remercie !

Pr Ag. Smaila Ouédraogo

Officier de l’Ordre National

