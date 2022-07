Le Nonce apostolique porte le message de soutien du Pape François au Président du Faso

(Ouagadougou, 18 juillet 2022). Le Président du Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA, a accordé, ce lundi en fin de matinée, une audience au Nonce apostolique auprès du Burkina Faso, Son Excellence Monseigneur Michael Francis CROTTY.

Les échanges entre le Chef de l’Etat et son hôte ont porté essentiellement sur la paix et la réconciliation nationale. « Comme représentant du Saint père, j’ai porté les prières pour tout le Burkina Faso du Pape François, qui est touché par le besoin de paix et de réconciliation nationale dans le pays », a déclaré le Nonce apostolique à sa sortie d’audience.

L’audience a été une opportunité pour les deux personnalités d’aborder la contribution de l’Eglise catholique au développement de notre pays. A cette occasion, le représentant de l’Eglise catholique au Burkina Faso a réaffirmé que « l’Eglise travaille pour le bien commun de tous les Burkinabè ».

« Nous sommes dans la coopération au niveau de l’éducation, de la santé et nous avons un profond désir d’aider tous les Burkinabè », a soutenu le Nonce apostolique Son Excellence Monseigneur Michael Francis CROTTY.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

