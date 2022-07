Prix de l’excellence de l’éducation nationale : «Il n’y a pas de classe sans enseignant » (Lionel Bilgo)

Le ministre de l’éducation nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MENAPLN), Wendkouni Joel Lionel Bilgo a fait le point de l’organisation de la cérémonie de remise du prix de l’excellence de l’éducation nationale, édition 2022, ce lundi 18 juillet à Ouagadougou. Cette cérémonie se tiendra le jeudi 28 juillet 2022 et aura pour thème « Ensemble, célébrons le mérite pour une école plus résistante ».

Le ministère en charge de l’éducation nationale organise ou parraine régulièrement des cérémonies de récompense des meilleurs élèves en vue de promouvoir l’excellence et la saine émulation en milieu scolaire, a rappelé le premier responsable de ce département, Lionel Bilgo.

Aussi, est-il revenu sur certaines cérémonies d’envergure nationale et internationale telles que des Olympiades nationales de l’enseignement secondaire (ONES), l’Académie des jeunes lumières (AJL), des Olympiades panafricaines de Mathématiques (OPAM) et surtout la journée de l’Excellence scolaire (JES) qui visent à encourager les meilleurs élèves de l’année sur la base de leurs résultats aux différents examens scolaires (CEP, BEPC, CAP, BEP, BAC).

Autant d’innovations ont été prises en compte cette année. Il s’agit entre autres de la sélection de 26 enseignants du primaire, du post-primaire et du secondaire. A noter que deux d’entre eux auront la distinction du prix du président du Faso.

« On a très souvent entendu parler de l’acquisition des matériels pour les élèves (bancs, tableaux). On a très souvent parlé de la construction d’écoles, on a très souvent parlé des cantines scolaires, des kits scolaires, des manuels scolaires pour les élèves, mais on a oublié souvent qu’il n’y a pas de classes sans enseignant, il n’y a pas d’éducation sans enseignant, ces hommes et ces femmes-là sont les derniers de la corde qui effectivement font un travail exceptionnel », a justifié le ministre Bilgo.

Toujours en termes d’innovations, le ministre en charge de l’éducation nationale a signalé la prise en compte des élèves déplacés internes dans le décernement des prix.

Des partenaires techniques et financiers et des personnes morales ou physiques intervenant dans le secteur éducationnel seront encouragés aussi. « Une distinction officielle au profit des Partenaires techniques et financiers et des personnalités physiques et morales qui contribuent d’une manière ou d’une autre au développement de notre système éducatif », a-t-il annoncé en ajoutant que certains enseignants communautaires qui, selon lui, œuvrent avec dévouement en vue de combler le déficit d’enseignants dans les zones à haut défi sécuritaire recevront des récompenses.

Il faut noter qu’au total 105 élèves seront primés sans compter les autres corps cités ci-haut.

Willy SAGBE et Welly TAMBOURA (Stagiaire)

Burkina24

