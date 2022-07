Justice : Les dossiers DABO Boukary et GUIRO Ousmane programmés pour septembre 2022

Les dossiers DABO Boukary et GUIRO Ousmane sont programmés pour le mois de septembre prochain. Selon l’ordonnance n°51/2022 portant organisation et fixation des sessions de la Chambre criminelle de la Cour d’appel de Ouagadougou, les 1ère 2ème et 3ème sessions pour l’année judiciaire 2021-2022, se tiendront respectivement du 25 juillet au 03 août 2022 à Koudougou, du 22 août au 31 août 2022 à Ouahigouya et du 19 septembre au 29 septembre 2022 à Ouagadougou.

Ces sessions sont appelées à connaitre au total soixante-treize (73) affaires. Au nombre des dossiers inscrits au rôle de la session de Ouagadougou, les affaires DABO Boukary et GUIRO Ousmane.

Dans le dossier DABO Boukary, trois accusés comparaitront pour les chefs d’accusation suivants : « complicité d’arrestation illégale et séquestration aggravée », « complicité d’arrestation illégale et séquestration aggravée, complicité de coups et blessures ayant entrainé la mort sans intention de la donner, et recel de cadavre », « complicité d’arrestation illégale et séquestration aggravée ».

Dans le dossier GUIRO, deux accusés comparaîtront pour les chefs d’accusation suivants : « corruption passive, enrichissement illicite et violation à la réglementation des changes », « recel ».

Ces sessions se tiendront officiellement pour la première fois en présence de la Commission nationale des Droits humains (CNDH) qui a entamé ses activités de monitoring (observation) des procès.

Le Ministre de la Justice et des Droits Humains, chargé des Relations avec les Institutions, Garde des Sceaux félicite les acteurs judiciaires dont les efforts conjugués permettent la tenue de ces procès.

Il remercie également les partenaires techniques et financiers qui soutiennent l’Etat dans l’organisation matérielle des sessions criminelles. Il rassure l’opinion publique de l’engagement du ministère à œuvrer dans le rôle qui est le sien, à l’aboutissement des dossiers pendants devant les cours et tribunaux du Burkina Faso.

