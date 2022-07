Nécrologie : Décès de Fatimata TOÉ

La grande famille TOÉ à Tiouma, Gassan, Goin, Toma, Ouagadougou, États-Unis, Canada, Allemagne, Côte d’Ivoire, Sénégal et les familles alliées.

Les familles ZERBO/LORI , PARÉ à Djouroum, Gassan, Tosson, Ouarkoye, Gabon, Côte d’Ivoire, Ouagadougou et les familles alliées.

Son époux TOÉ Marcel ;

Ses enfants Claude , Sylvie , Anthyme et Fabrice ;

Ses petits enfants Anabelle et Sophia ;

Ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de Fatimata TOÉ née LORI magistrate à la retraite le lundi 25 juillet 2022 à Ouagadougou de suite de maladie.

Programme des obsèques :

Vendredi 29 juillet à 18h30 : Levée du corps à la morgue de la clinique Suka.

Vendredi 29 juillet à 20h : Une veillée de prière aura lieu au domicile familial à Pissy.

Samedi 30 juillet à 11h30 : L’absoute aura lieu à l’église Christ Roi de Pissy suivie de l’enterrement au cimetière municipal de Gounghin.

Que par la miséricorde de Dieu l’âme de la défunte repose en paix !

Union de prière

