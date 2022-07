Des membres de la mission militaire russe au Burkina décorés

Le Chef d’Etat-Major Général des Armées, accompagné de la hiérarchie militaire, a présidé ce mercredi 27 juillet 2022 dans l’enceinte de l’Etat-Major Général des Armées, une cérémonie de décoration des membres de la mission militaire de la République Fédérale de Russie en fin de mission pour le compte de notre pays.

Ces personnalités ont reçu respectivement les médailles de chevalier de l’Ordre de l’Etalon et les médailles de l’Ordre du mérite de l’administration et du travail, agrafe amitié et coopération.

Ces décorations témoignent de la reconnaissance des FAN pour les efforts consentis dans l’amélioration de la coopération militaire entre la Russie et le Burkina Faso.

Source : EMGA

