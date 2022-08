La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, est bien arrivée à Taïwan dans la nuit de mardi à mercredi, devenant ainsi en 25 ans le plus haut responsable américain à visiter l’île revendiquée par la Chine. Son avion s’est ainsi posé à Taipei malgré les avertissements de la Chine qui considère cette visite comme une grave provocation risquant d’enflammer des relations sino-américaines déjà tendues.

Des images diffusées en direct de la télévision ont montré Nancy Pelosi, 82 ans, accueillie à son arrivée par Joseph Wu, le ministre taïwanais des Affaires étrangères. Elle est arrivée à l’aéroport de Songshan à bord d’un avion militaire américain.

Peu après sa descente d’avion, Nancy Pelosi a affirmé que sa visite à Taïwan montre le « soutien inconditionnel » des Etats-Unis à l’île. Elle a également déclaré que cette visite ne « contredit » pas la politique américaine vis-à-vis de la Chine.

Le projet même d’une visite de Nancy Pelosi à Taïwan avait déclenché de vives tensions entre la Chine et les États-Unis. La Chine revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire et considère les visites de responsables gouvernementaux étrangers comme une reconnaissance de la souveraineté de l’île.

La Chine avait averti de « mesures résolues et fortes » si Nancy Pelosi effectuait son voyage. Et peu après l’officialisation de son arrivée à Taipei, Pékin a dénoncé l’attitude « extrêmement dangereuse » des Etats-Unis. Et dans la foulée, Pékin a annoncé des « actions militaires ciblées » en réponse à la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis à Taïwan.

Quelques minutes auparavant, la télévision chinoise avait, elle, indiqué que des avions de chasse de l’armée populaire de libération étaient en train de « traverser le détroit de Taïwan ».

