Championnat national de Slam Poésie édition 2022 : C’est du 2 août au 23 septembre

Le Comité d’organisation du championnat national burkinabè de Slam poésie, face à la presse ce mardi 2 août 2022 à Ouagadougou, a officiellement lancé la 2e édition dudit championnat. Occasion également pour lui, de tenir informés les candidats des procédures et conditions d’inscriptions, bref, du déroulement de l’événement et de l’innovation majeure apportée.

Apollinaire Ouédraogo alias Ombr Blanch, qui a qualifié de « franc-succès » la 1re édition du championnat national burkinabè de Slam poésie, a annoncé pour cette seconde édition, des déplacements vers Bobo-Dioulasso, Ziniaré, Tenkodogo, Manga, Ouagadougou, Koudougou. Tout en indiquant que ces villes ont été retenues du fait du contexte sécuritaire actuel du pays, il a précisé que « ce sont les 13 régions qui sont concernées comme chaque année ».

Eve-Noëllie Djebolo a fait savoir que les inscriptions sont ouvertes du 02 au 15 août 2022 avant 00h. Et, pour s’inscrire, « C’est via une vidéo de 3 minutes maximum qui doit comporter la présentation (Nom, prénom, localité, contacts) et un slam sur une thématique au choix à envoyer à l’adresse mail [email protected] ou par WhatsApp au numéro 07 60 09 09 », a-t-elle informé.

« Le grand gagnant repartira avec la somme de 1 000 000 F CFA et bien d’autres lots des partenaires », a-t-elle aussi dit, laissant de même entendre la possibilité pour toute entreprise désireuse d’associer son image à l’événement.

Le 23 septembre, pour connaitre le gagnant

L’Objectif général de ce championnat « est de donner une tribune d’expression à la jeunesse pour qu’elle distille son message de construction à la nation entière », ont en outre soutenu les conférenciers, qui estiment le nombre de personnes à toucher (jeunes, autorités coutumières et religieuses, acteurs culturels et du showbiz, la population) à 10 000 000.

L’événement est prévu pour se dérouler en trois manches (éliminatoires, demi-finales et finale), s’étendra sur deux mois et sera retransmis en direct sur les antennes de la télévision nationale. La finale est prévue pour se tenir le 23 septembre au Petit Méliès, à Ouagadougou.

A l’initiative de ce championnat national, qui se veut être le plus grand événement de Slam poésie au Burkina Faso et qui permettra de sélectionner un porte-fanion pour la coupe du monde de Slam poésie et du championnat d’Afrique de Slam poésie pour les nations francophones, la maison de la poésie en partenariat avec l’Institut français et la structure de production Ombr Blanch Label.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

