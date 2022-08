Unifiedcup 2022 : Les Etalons spéciaux sont 1ers de leur groupe après deux victoires et un nul

Les nouvelles sont bonnes du côté de Detroit où l’équipe nationale de Special Olympics Burkina (déficients intellectuels et non handicapés) ont fait un parcours sans faute dans le groupe C.

Après avoir battu le Mexique par 1 but à 0 le lundi 1er août 2021, les filles de Moumouni Nano et Florence Ouédraogo, ont largement dominé l’équipe de Barat (Inde) par 5 à 0 avant finir par un nul d’un but partout face aux Emirats Arabes Unis.

C’est différentes prestations augurent ainsi de belles perspectives pour le second tour.

