Compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 3 août 2022

Le Conseil des ministres s’est tenu à Ouagadougou, le mercredi 03 août 2022, en séance ordinaire, de 09 H 00 mn à 15 H 27 mn, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Paul-Henri Sandaogo DAMIBA, Président du Faso, Président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations, à des révocations et autorisé des missions à l’étranger.

I. DELIBERATIONS

I.1. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE

Le Conseil a adopté deux (02) rapports.

Le premier rapport est relatif à un avant-projet de loi portant habilitation du Gouvernement à autoriser par voie d’ordonnance l’habilitation, à titre de régularisation, des Chefs de circonscription administrative (CCA) chargés de l’expédition des affaires courantes à être ordonnateurs des budgets principaux et annexes des collectivités territoriales.

Cet avant-projet de loi permettra au Gouvernement de prendre une ordonnance qui régularisera les actes de gestion pris par les Chefs de circonscription administrative depuis le 1er février 2022, dans le cadre de l’exécution des budgets locaux des collectivités territoriales.

Le Conseil a marqué son accord pour la transmission dudit projet de loi à l’Assemblée législative de Transition.

Le second rapport est relatif à l’impact économique de la crise russo-ukrainienne sur le Burkina Faso.

Le conflit russo-ukrainien a une influence sur les cours mondiaux de certains produits de base qui subissaient déjà les conséquences négatives de la COVID-19. Au Burkina Faso, déjà confronté à une crise sécuritaire, l’impact de la crise russo-ukrainienne vient peser sur l’économie, en raison de la hausse des prix du pétrole et des denrées alimentaires comme le blé. Le pays fait face également aux difficultés de mobilisation des financements extérieurs.

La prévision de croissance économique, estimée à 6,7% en 2022, pourrait baisser de 1,8 point si le conflit se poursuit jusqu’à la fin de l’année 2022.

Les exportations et les importations de certains produits sont aussi impactées du fait des sanctions contre la Russie et de l’interruption des échanges avec ces deux (02) pays.

Pour le reste de l’année 2022, les entreprises burkinabè devront se réorienter vers d’autres sources d’approvisionnement en métaux et en hydrocarbures pour maintenir, tout au moins, leur niveau d’activités.

Face à cette situation, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour contenir les prix de certains produits de grande consommation afin d’atténuer l’impact de la hausse des prix sur les ménages.

Le Conseil a instruit les ministres chargés du dossier de prendre les mesures nécessaires en vue de consolider les actions déjà entreprises et développer de nouvelles stratégies pour permettre à notre pays de faire face de façon durable aux conséquences des chocs exogènes sur l’économie burkinabè.

I.2. AU TITRE DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Le Conseil a adopté un rapport relatif à une autorisation pour la conclusion d’un marché par la procédure d’entente directe pour l’acquisition d’engrais minéraux au profit de la Direction générale des productions végétales.

Le Conseil a marqué son accord pour l’attribution du marché à l’entreprise FASO PLANTES, pour un montant minimum de deux cent cinquante-huit millions (258 000 000) F CFA HTVA et un montant maximum de six cent vingt-sept millions deux cent vingt-neuf mille (627 229 000) F CFA HTVA, avec un délai de livraison de quinze (15) jours par commande.

Le financement est assuré par le budget de l’Etat sur le compte institutionnel de la « PAI-DAF », exercice 2022.

I.3. AU TITRE DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT

Le Conseil a adopté un décret portant organisation du ministère des Infrastructures et du désenclavement.

L’adoption de ce décret permet au ministère des Infrastructures et du désenclavement d’assurer efficacement ses missions, conformément aux dispositions du décret n°2022-0026/PRES-TRANS/PM/SGG-CM du 31 mars 2022 portant attributions des membres du Gouvernement et du décret n°2022-0055/PRES-TRANS/PM/SGG-CM du 20 avril 2022 portant organisation-type des départements ministériels.

II. COMMUNICATIONS ORALES

II.1. Son Excellence Monsieur le Premier ministre a fait au Conseil une communication relative à la remise du rapport d’audit de l’Assemblée nationale par l’Autorité supérieure du contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC).

II.2. Le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions a fait au Conseil une communication relative à la commémoration conjointe des journées internationales de la paix et de la tolérance, édition 2022.

Au Burkina Faso, ces journées seront commémorées conjointement du 21 septembre au 16 novembre 2022, sous le thème : « Réconciliation nationale et cohésion sociale au Burkina Faso : enjeux, défis et perspectives ».

II.3. Le ministre de la Santé et de l’hygiène publique a fait au Conseil une communication relative à la mise en œuvre de la campagne nationale de distribution universelle de moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (MILDA) pour l’année 2022.

La stratégie de la campagne repose sur deux principales phases, à savoir le dénombrement des ménages et la distribution des moustiquaires. Au cours de cette campagne, 16 051 518 moustiquaires imprégnées seront distribuées à toute la population résidente au Burkina Faso à raison d’une moustiquaire pour deux (02) personnes.

La campagne 2022 a pour particularité, la distribution de MILDA de nouvelle génération sur toute l’étendue du territoire national compte tenu de la résistance des moustiques aux insecticides.

Le lancement de cette opération est prévu le 30 août 2022 dans le district sanitaire de BOUSSOUMA dans la région du Centre-Nord.

III. NOMINATIONS ET REVOCATIONS

III.1. NOMINATIONS DANS LES FONCTIONS INDIVIDUELLES

A. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE

– Monsieur Laurent de P. Salif OUEDRAOGO, Mle 24 375 U, Commissaire divisionnaire de police, catégorie 1, 3ème grade, 3ème échelon, est nommé Conseiller technique ;

– Monsieur Jean Bosco KIENOU, Mle 25 763 U, Inspecteur général de police, est nommé Conseiller technique ;

– Monsieur Hikoti GNOUMOU, Mle 130 465 B, Magistrat, 1er grade, 2ème échelon, est nommé Conseiller technique ;

– Monsieur Idrissa SAVADOGO, Mle 28 072 C, Administrateur civil, 2ème classe, 10ème échelon, est nommé Conseiller technique ;

– Monsieur Seydou OUATTARA, Mle 211 710 K, Commissaire divisionnaire de police, 3ème grade, 1er échelon, est nommé Commandant de la Brigade spéciale des investigations anti-terroristes et de lutte contre la criminalité organisée ;

– Monsieur Emanoël KABORE, Mle 57 715 C, Contrôleur général de police, 4ème grade, 4ème échelon, est nommé Secrétaire permanent du Comité national de lutte contre la drogue ;

– Monsieur Amadou Lamine OUEDRAOGO, Mle 260 669 B, Commissaire principal de police, 2ème grade, 1er échelon, est nommé Directeur général des transmissions et de l’informatique ;

– Monsieur Lamine SAWADOGO, Mle 117 049 H, Administrateur civil, est nommé Conseiller technique du Gouverneur de la Région du Centre-Ouest.

Les personnes dont les noms suivent sont nommées au poste de Secrétaire général de provinces :

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

– Madame Salimata OUEDRAOGO/SANOU, Mle 97 289 R, Administrateur civil, Province des Balé ;

– Monsieur Saturnin SABOUE, Mle 260 038, Administrateur civil, Province des Banwa ;

– Monsieur Firmin BASSOLET, Mle 117 043 P, Administrateur civil, Province de la Kossi ;

– Monsieur Boureima OUEDRAOGO, Mle 200 338 G, Administrateur civil, Province du Mouhoun ;

– Monsieur Laurent K. KONTOGOM , Mle 118 964 P, Administrateur civil, Province du Nayala ;

– Monsieur Julien P. ZANZE, Mle 212 146 A, Administrateur civil, Province du Sourou.

REGION DES CASCADES

– Monsieur Marcel ZANRE, Mle 212 144 F, Administrateur civil, Province de la Comoé ;

– Monsieur Yéonviel SOME, Mle 105 206 G, Administrateur civil, Province de la Léraba.

REGION DU CENTRE

– Monsieur Boukari SAVADOGO, Mle 238 012 S, Administrateur civil, Province du Kadiogo.

REGION DU CENTRE-EST

– Monsieur Désiré BADOLO, Mle 200 281 M, Administrateur civil, Province du Boulgou ;

– Monsieur Patindé ZOUNGRANA, Mle 200 390 Z, Administrateur civil, Province du Koulpélogo ;

– Monsieur Moctar ILBOUDO, Mle 238 025 V, Administrateur civil, Province du Kouritenga.

REGION DU CENTRE-NORD

– Monsieur Karim OUEDRAOGO, Mle 105 201 D, Administrateur civil, Province du Bam ;

– Monsieur Bassouleymane OUATTARA, Mle 212 095 R, Administrateur civil, Province du Namentenga ;

– Monsieur Noufou DEMBELE, Mle 105 183, Administrateur civil, Province du Sanmatenga.

REGION DU CENTRE-OUEST

– Monsieur Yacouba SAWADOGO, Mle 54 587 Y, Administrateur civil, Province du Boulkièmdé ;

– Madame Antoinette N. KABORE/OUEDRAOGO, Mle 212 105 E, Administrateur civil, Province du Sanguié ;

– Monsieur Baowendsida BINGO, Mle 236 061 S, Administrateur civil, Province de la Sissili ;

– Madame Delphine NIKIEMA, Mle 229 982, Administrateur civil, Province du Ziro.

REGION DU CENTRE-SUD

– Madame Clarisse Wossolème DENNI, Mle 200 393 B, Administrateur civil, Province du Bazèga ;

– Monsieur Sanfiénalé SIRIMA, Mle 98 046 R, Administrateur civil, Province du Nahouri ;

– Monsieur Innocents OUATTARA, Mle 200 333 L, Administrateur civil, Province du Zoundwéogo.

REGION DE L’EST

– Monsieur Mendien dit Moussa SOMA, Mle 247 535 A, Administrateur civil, Province de la Gnagna ;

– Monsieur Yaya KONE, Mle 200 319 L, Administrateur civil, Province du Gourma ;

– Monsieur Yaya SANKARA, Mle 279 335, Administrateur civil, Province de la Komondjari ;

– Monsieur Issa DABONE, Mle 212 073 K, Administrateur civil, Province de la Kompienga ;

– Monsieur Sombéniwendé NIKIEMA, Mle 212 091 H, Administrateur civil, Province de la Tapoa.

REGION DES HAUTS-BASSINS

– Monsieur Idrissa GAMSONRE, Mle 118 961 R, Administrateur civil, Province du Houet ;

– Madame Micheline H. SAWADOGO, Mle 279 338 W, Administrateur civil, Province du Kénédougou ;

– Monsieur Bassidiki OUATTARA, Mle 220 626, Administrateur civil, Province du Tuy.

REGION DU NORD

– Monsieur David AYORO, Mle 212 058 L, Administrateur civil, Province du Lorum ;

– Madame Noélie BEREHOUMDOUGOU/KABORE, Mle 88 870 T, Administrateur civil, Province du Passoré ;

– Monsieur Pierre Claver BANCE, Mle 74 751 K, Administrateur civil, Province du Yatenga ;

– Monsieur Anatole Pengdwendé KABORE, Mle 260 181 M, Administrateur civil, Province du Zandoma.

REGION DU PLATEAU-CENTRAL

– Monsieur Harouna KARAMBIRI, Mle 200 312 B, Administrateur civil, Province du Ganzourgou ;

– Madame Haoua OUEDRAOGO, Mle 78 142 Z, Administrateur civil, Province du Kourwéogo ;

– Madame Wend-Yam Esther BEOGO/TAMALGO, Mle 220 612 F, Administrateur civil, Province de l’Oubritenga.

REGION DU SAHEL

– Monsieur Inoussa OUEDRAOGO, Mle 260 037 Z, Administrateur civil, Province de l’Oudalan ;

– Monsieur Adama KOUSSOUBE, Mle 105 190 K, Administrateur civil, Province du Séno ;

– Monsieur Oussou ZAMPOU, Mle 220 649 Y, Administrateur civil, Province du Soum ;

– Monsieur Mathieu TINGUERI, Mle 105 298 S, Administrateur civil, Province du Yagha.

REGION DU SUD-OUEST

– Madame Zénabo KABORE/DIALLO, Mle 200 300 B, Administrateur civil, Province de la Bougouriba ;

– Monsieur André LANKOANDE, Mle 238 017 X, Administrateur civil, Province du Ioba ;

– Monsieur Bepampo OUOBA, Mle 238 014, Administrateur civil, Province du Noumbiel ;

– Monsieur Sayouba KABORE, Mle 324 241 S, Administrateur civil, Province du Poni.

Les personnes dont les noms suivent sont nommées au poste de Préfet de Département :

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Province des Balé

– Monsieur Issouf OUEDRAOGO, Mle 260 020 U, Administrateur civil, Département de Bagassi ;

– Monsieur Boubié Sostèle Arnaud IDO, Mle 229 965 N, Secrétaire administratif, Département de Bana ;

– Monsieur Isaïe Wenonga BAMOGO, Mle 212 064 G, Administrateur civil, Département de Boromo ;

– Monsieur Aloys OUANGO, Mle 203 225 L, Secrétaire administratif, Département de Fara ;

– Monsieur Sibiri Hermann BAMOGO, M 203 228 J, Secrétaire administratif, Département de Oury ;

– Monsieur Thomas D. HIEN, Mle 229 947 Z, Administrateur civil, Département de Pâ ;

– Monsieur Yirbouré GOUBA, Mle 203 237 F, Secrétaire administratif, Département de Pompoï ;

– Monsieur Moumouni SAWADOGO, Mle 200 364 H, Secrétaire administratif, Département de Poura ;

– Monsieur Fié Dénis TRAORE, Mle 220 646 K, Secrétaire administratif, Département de Siby ;

– Monsieur Ousmane ZIZIEN, Mle 212 040 V, Secrétaire administratif, Département de Yaho.

Province des Banwa

– Monsieur Jules W. KABORE, Mle 109 792 X, Adjudant de Police, Département de Balavé ;

– Monsieur Raymond ILBOUDO, Mle 75 589 K, Secrétaire administratif, Département de Kouka ;

– Monsieur Emmanuel SAWADOGO, Mle 109 559 W, Adjudant de Police, Département de Sami ;

– Monsieur Bassarmon COULIBALY, Mle 88 14 017 049, Adjudant-Chef, Département de Sanaba ;

– Monsieur Abdoul Karim DIABY, Mle 279 914 V, Administrateur civil, Département de Solenzo ;

– Monsieur Joseph OUEDRAOGO, Mle 94 767 A, Secrétaire administratif, Département de Tansila.

Province de la Kossi

– Monsieur Appolinaire KONE, Mle 109 697 H, Adjudant de Police, Département de Barani ;

– Monsieur Rimwoaga Dénis DIENDIERE, Mle 212 010 C, Secrétaire administratif, Département de Bomborokuy ;

– Monsieur Kalifa NEBIE, Mle 247 337 S, Secrétaire administratif, Département de Bourasso ;

– Monsieur Youssouf DIALLO, Mle 98 42 099 428, Adjudant, Département de Djibasso ;

– Monsieur Abdoul Ouahbidi GUINGANE, Mle 93 813 Z, Secrétaire administratif, Département de Dokuy ;

– Monsieur Zakaria OUEDRAOGO, M 303 967 R, Secrétaire administratif, Département de Doumbala ;

– Monsieur Sansan DA, Mle 97 32 099 191, Adjudant, Département de Kombori ;

– Monsieur Kouka KIEMDE, Mle 109 658 D, Adjudant de Police, Département de Madouba ;

– Monsieur Souleymane TIONO, Mle 324 648 W, Administrateur civil, Département de Nouna ;

– Monsieur Augustin BASSOLE, Mle 283 590 B, Sous-lieutenant de police, Département de Sono.

Province du Mouhoun

– Monsieur Moussa SANA, Mle 260 401 C, Secrétaire administratif, Département de Bondokuy ;

– Monsieur Dieudonné TOUGFO, Mle 260 012 R, Administrateur civil, Département de Dédougou ;

– Monsieur Maxime Y. BAKOUAN, Mle 280 353 W, Secrétaire administratif, Département de Douroula ;

– Monsieur Ali SANOU, Mle 229 921 D, Secrétaire administratif, Département de Kona ;

– Monsieur Idrissa GANAME, Mle 201 116 E, Secrétaire administratif, Département de Ouarkoye ;

– Monsieur Ali TRAORE, Mle 260 481 P, Secrétaire administratif, Département de Safané ;

– Monsieur Hamadou KABORE, Mle 201 119 H, Secrétaire administratif, Département de Tchériba.

Province du Nayala

– Monsieur Eugène N. W. KABORE, Mle 260 640 F, Secrétaire administratif, Département de Gassan ;

– Monsieur Siebi Ahmed OUATTARA, Mle 260 413 H, Secrétaire administratif, Département de Gossina ;

– Monsieur Drissa BARRO, Mle 308 450 X, Secrétaire administratif, Département de Kougny ;

– Monsieur Zakaria SAWADOGO, Mle 279 343 L, Administrateur civil, Département de Toma ;

– Monsieur Daouda OUEDRAOGO, Mle 229 935 E, Secrétaire administratif, Département de Yaba ;

– Monsieur Abdoulaye KALKOUMDO, Mle 116 982 W, Secrétaire administratif, Département de Yé.

Province du Sourou

– Monsieur Abel SINARE, Mle 236 090 S, Secrétaire administratif, Département de Di ;

– Monsieur Noufou PORGO, Mle 105 282 X, Secrétaire administratif, Département de Gomboro ;

– Monsieur Assami COMPAORE, Mle 260 502 T, Secrétaire administratif, Département de Kassoum ;

– Monsieur Ignace K. Basil SYAN, Mle 212 126 D, Secrétaire administratif, Département de Kiembara ;

– Monsieur Moumini SAWADOGO, Mle 212 117 K, Secrétaire administratif, Département de Lanfièra ;

– Monsieur Sitiété Théodore SANOU, Mle 247 243 M, Secrétaire administratif, Département de Lankoué ;

– Monsieur Seydou OUATTARA, Mle 98 12 099 309, Adjudant, Département de Toéni ;

– Monsieur Lallé dit Siaka YAO, Mle 220 647 H, Administrateur civil, Département de Tougan.

REGION DES CASCADES

Province de la Comoé

– Monsieur Yacouba BARRO, Mle 304 110, Administrateur civil, Département de Banfora ;

– Monsieur Mahamadi SAWADOGO, Mle 220 598 T, Secrétaire administratif, Département de Bérégadougou ;

– Monsieur Amidou ZOUNDI, Mle 229 964 K, Secrétaire administratif, Département de Mangodara ;

– Monsieur Daniel K. W. COMPAORE, Mle 324 315 C, Secrétaire administratif, Département de Moussodougou ;

– Monsieur Ousséni OUEDRAOGO, Mle 324 178 C, Administrateur civil, Département de Niangoloko ;

– Monsieur Abdoulaye TIAHO, Mle 229 923, Secrétaire administratif, Département de Ouo ;

– Monsieur Sié Romuald DIBLONY, Mle 304 103 C, Administrateur civil, Département de Sidéradougou ;

– Monsieur Boukary PORGO, Mle 203 314 S, Secrétaire administratif, Département de Soubakaniédougou ;

– Monsieur Raymond SILGA, Mle 203 218 Y, Secrétaire administratif, Département de Tiéfora.

Province de la Léraba

– Monsieur Daniel SEBEGO, Mle 312 224 S, Secrétaire administratif, Département de Dakoro ;

– Monsieur Abdoul Aziz KARAMBIRI, Mle 260 522 P, Secrétaire administratif, Département de Douna ;

– Monsieur Blaise W. Arnaud ZOMODO, Mle 303 889 U, Secrétaire administratif, Département de Kankalaba ;

– Monsieur Kiswendsida Modeste SAMBA, Mle 212 110 G, Secrétaire administratif, Département de Loumana ;

– Monsieur Salif NANDEBEGA, Mle 116 925 S, Secrétaire administratif, Département de Niankorodougou ;

– Monsieur Salif SANWIDI, Mle 236 083 A, Secrétaire administratif, Département de Ouéléni ;

– Monsieur Issiaka YADIA, Mle 279 182 B, Administrateur civil, Département de Sindou ;

– Madame Mounira SANA, Mle 324 496 J, Secrétaire administratif , Département de Wolonkoto.

REGION DU CENTRE

Province du Kadiogo

– Madame Ouassylatou R. YAMEOGO/OUEDRAOGO, Mle 279 184 Z, Administrateur civil, Département de Komki-Ipala ;

– Monsieur Kassoum KABORE, Mle 91 942 E, Administrateur civil, Département de Saaba ;

– Monsieur Maurou OUEDRAOGO, Mle 90 258 P, Administrateur civil, Département de Pabré ;

– Madame Rabiata SAWADOGO, Mle 279 340 J, Administrateur civil, Département de Tanghin Dassouri ;

– Monsieur Harouna KOMBASSERE, Mle 260 036 X, Administrateur civil, Département de Koubri ;

– Monsieur Antarest BATIANA, Mle 212 067 P, Administrateur civil, Département de Komsilga.

REGION DU CENTRE-EST

Province du Boulgou

– Monsieur Gérard W. MARE, Mle 279 327 W, Administrateur civil, Département de Bagré ;

– Monsieur Noël Nokpoa KAMBOU, Mle 98 256 U, Secrétaire Administratif, Département de Bané ;

– Monsieur Wayalgba Moussa OUEDRAOGO, Mle 201 135 K, Secrétaire administratif, Département de Béguédo ;

– Monsieur Adama ZERBO, Mle 229 980 E, Secrétaire administratif, Département de Bissiga ;

– Monsieur Mohamed Lamine DIABATE, Mle 304 105 E, Administrateur civil, Département de Bitou ;

– Monsieur Cheick Alassane KIRAKOYA, Mle 105 275 X, Secrétaire administratif, Département de Boussouma ;

– Monsieur Timothée N. ZOMBRE, Mle 260 011 X, Administrateur civil, Département de Garango ;

– Madame Mariama NAKOUARI, Mle 220 624 U, Secrétaire administratif, Département de Komtoèga ;

– Monsieur Karim SANA, Mle 203 216, Secrétaire administratif, Département de Niaogho ;

– Monsieur Sami Berenger POODA, Mle 324 183 M, Administrateur civil, Département de Tenkodogo ;

– Monsieur Boubié Alain BASSONO, Mle 212 066 M, Administrateur civil, Département de Zabré ;

– Monsieur Bernard YAMEOGO, Mle 312 227, Secrétaire administratif, Département de Zoaga ;

– Monsieur Frédéric W. OUEDRAOGO, Mle 343 381 R, Secrétaire administratif, Département de Zonsé.

Province du Koulpelogo

– Monsieur Malgou Jean Décapist HIEN, Mle 91 947 Z, Secrétaire administratif, Département de Comin-Yanga ;

– Monsieur Abdell Nasser DIARRA, Mle 324 321, Secrétaire administratif, Département de Dourtenga ;

– Monsieur Jacques DABONE, Mle 280 573 K, Secrétaire administratif, Département de Lalgaye ;

– Monsieur Mamadou SOULAMA, Mle 200 369 R, administrateur civil, Département de Ouargaye ;

– Monsieur Ali OUEDRAOGO, Mle 304 127, Secrétaire administratif, Département de Sangha ;

– Monsieur Grégoire Koirbadia ONADJA, Mle 98 16 099 333, Adjudant, Département de Soudougui ;

– Monsieur Jean Badaoui NAMA, Mle 226 530 Y, Sous-Lieutenant de police, Département de Yargatenga ;

– Monsieur Boukaré COMPAORE, Mle 00 45 000 735, Adjudant, Département de Yondé.

Province du Kouritenga

– Monsieur Wahab SAWADOGO, Mle 324 302 F, Secrétaire administratif, Département de Andemtenga ;

– Monsieur Ousmane ILBOUDO, Mle 105 185 Z, Secrétaire administratif, Département de Baskouré ;

– Monsieur Nogwaya Joseph SAWADOGO, Mle 344 694 K, Administrateur civil, Département de Dialgaye ;

– Monsieur François Janvier LESSOGO, Mle 220 622, Secrétaire administratif, Département de Gounghin ;

– Madame Ariana PARE, Mle 324 180 P, Administrateur civil, Département de Kando ;

– Madame Alice BELEMVIRE/NIKIEMA, Mle 229 978 T, Administrateur civil, Département de Koupéla ;

– Monsieur Rodrigue P. Junior KANGUEMBEGA, Mle 247 524 F, Administrateur civil, Département de Pouytenga ;

– Monsieur Frédéric KIEMDE, Mle 280 581 B, Secrétaire administratif, Département de Tensobentenga ;

– Monsieur Bernard SAWADOGO, Mle 200 362 F, Secrétaire administratif, Département de Yargo.

REGION DU CENTRE-NORD

Province du Bam

– Monsieur Doulaye KAFANDO, Mle 49 30, Adjudant, Département de Bourzanga ;

– Monsioeur Kiswendsida Benjamin OUEDRAOGO, Mle 116 926 L, Secrétaire administratif, Département de Guibaré ;

– Monsieur Abel DAYAMBA, Mle 324 254 D, Administrateur civil, Département de Kongoussi ;

– Monsieur Sayouba SANKARA, Mle 105 284 Z, Secrétaire administratif, Département de Nasséré ;

– Monsieur Sakema KABORE, Mle 324 326, Secrétaire administratif, Département de Rollo ;

– Monsieur Boubacar TRAORE, Mle 200 381 W, Secrétaire administratif, Département de Rouko ;

– Monsieur Aristide D. BADO, Mle 203 227 V, Administrateur civil, Département de Sabcé ;

– Monsieur Kiswendsida Benjamin NIKIEMA, Mle 224 493 A, Secrétaire administratif, Département de Tikaré ;

– Madame Fatou GRIMANIO/ZALVET, Mle 324 318 A, Secrétaire administratif, Département de Zimtanga.

Province du Namentenga

– Monsieur Lassané OUEDRAOGO, Mle 212 019 D, Secrétaire administratif, Département de Boala ;

– Monsieur Issaka SANGLA, Mle 304 146 A, Administrateur civil, Département de Boulsa ;

– Monsieur Rasmané ZALLE, Mle 236 089 D, Secrétaire administratif, Département de Bouroum ;

– Monsieur Saïdou KAFANDO, Mle 303 858 K, Secrétaire administratif, Département de Dargo ;

– Monsieur Koti Noël SANOU, Mle 238 043 W, Secrétaire administratif, Département de Nagbingou ;

– Monsieur Dieudonné DIASSO, Mle 95 814 L, Secrétaire administratif, Département de Tougouri ;

– Monsieur Mahamadi OUARE, Mle 105 197 U, Secrétaire administratif, Département de Yalgo ;

– Monsieur Baowendsôn Sylvestre BAGAGNIAN, Mle 212 061 R, Secrétaire administratif, Département de Zéguédéguin.

Province du Sanmatenga

– Monsieur Mathias Sansan PALE, Mle 98 32 099 428, Adjudant, Département de Barsalogho ;

– Monsieur Madjoa LOMPO, Mle 279 325, Administrateur civil, Département de Boussouma ;

– Monsieur Abraham BAKO, Mle 62 47, Adjudant, Département de Dablo ;

– Madame Solange KIMA/MINOUGOU, Mle 279 329 L, Administrateur civil, Département de Kaya ;

– Monsieur Abdoulaye ILBOUDO, Mle 247 228 L, Secrétaire administratif, Département de Korsimoro ;

– Monsieur Harouna PORGO, Mle 200 351 N, Secrétaire administratif, Département de Mané ;

– Monsieur Alfa OUATTARA, Mle 55 29, Adjudant, Département de Namissiguima ;

– Monsieur Xavier BAKO, Mle 238 081, Secrétaire administratif, Département de Pensa ;

– Monsieur Gontran K. KANGABEGA, Mle 280 483, Secrétaire administratif, Département de Pibaoré ;

– Monsieur Tambi ZOUMA, Mle 247 386 Y, Secrétaire administratif, Département de Pissila ;

– Monsieur Amadou KONVOLBO, Mle 260 635 V, Secrétaire administratif, Département de Ziga.

REGION DU CENTRE-OUEST

Province du Boulkiemdé

– Monsieur Yacouba GOUEM, Mle 212 075 M, Secrétaire administratif, Département de Bingo ;

– Madame Aminata KABORE, Mle 324 790 Z, Secrétaire administratif, Département de Imasgo ;

– Monsieur Idrissa OUEDRAOGO, Mle 324 298 D, Secrétaire administratif, Département de Kindi ;

– Monsieur Jérôme YAMEOGO, Mle 200 385 L, Administrateur civil, Département de Kokologho ;

– Monsieur Jonas MANE, Mle 91 892 A, Administrateur civil, Département de Koudougou ;

– Madame Aminata DIALLO, Mle 280 575 H, Secrétaire administratif, Département de Nandiala ;

– Monsieur Nourou GUIGUEMDE, Mle 324 290 F, Secrétaire administratif, Département de Nanoro ;

– Monsieur Oumar MANDE, Mle 303 451 K, Secrétaire administratif, Département de Pella ;

– Madame Romaine SAWADOGO, Mle 303 689 B, Secrétaire administratif, Département de Poa ;

– Madame Yvette K. SARE, Mle 279 336 J, Administrateur civil, Département de Ramongo ;

– Monsieur Abdul Aziz KOARA, Mle 220 580 J, Secrétaire administratif, Département de Sabou ;

– Monsieur Ismael KABORE, Mle 324 292, Secrétaire administratif, Département de Siglé ;

– Madame Assoumaw NYAMPA, Mle 357 426 X, Secrétaire administratif, Département de Soaw ;

– Monsieur Inoussa OUEDRAOGO, Mle 229 975 Y, Secrétaire administratif, Département de Sourgou ;

– Monsieur Ratéba DAOUEGA, Mle 236 066 N, Secrétaire administratif, Département de Thiou.

Province de Sanguié

– Monsieur Olivier B. BATIONO, Mle 200 611 Z, Secrétaire administratif, Département de Dassa ;

– Monsieur Abdoulaye YAOGO, Mle 261 159 E, Secrétaire administratif, Département de Didyr ;

– Monsieur Patoenewendé Adama CONGO, Mle 343 383, Secrétaire administratif, Département de Godyr ;

– Monsieur Gueswendé Stanislas Urbain Léopold SEGUEDA, Mle 84 227 Z, Secrétaire administratif, Département de Kordié ;

– Monsieur Harouna ZONGO, Mle 279 187, Administrateur civil, Département de Kyon ;

– Madame Nadine BADIEL, Mle 343 825 J, Secrétaire administratif, Département de Pouni ;

– Monsieur Sindi Issaka ZAGRE, Mle 229 867, Administrateur civil, Département de Réo ;

– Monsieur Asmède DIANDA, Mle 98 043 G, Administrateur civil, Département de Ténado ;

– Monsieur Brahima DAVOU, Mle 312 305 E, Administrateur civil, Département de Zamo ;

– Madame Inès Diane Francine MALKA, Mle 229 873 S, Secrétaire administratif, Département de Zawara.

Province de la Sissili

– Monsieur Denis Rimwaoga DIENDERE, Mle 212 010 C, Secrétaire administratif, Département de Bièha ;

– Madame Judith DIASSO/KANYALA, Mle 117 411 U, Secrétaire administratif, Département de Boura ;

– Monsieur Kassoum KOALAGA, Mle 324 181 G, Administrateur civil, Département de Léo ;

– Monsieur Arouna NAPON, Mle 103 909 H, Secrétaire administratif, Département de Nébiélianayou ;

– Monsieur Roland KABORE, Mle 280 058 F, Secrétaire administratif, Département de Niabouri ;

– Monsieur Noaga Christophe BONKOUNGOU, Mle 212 071 E, Secrétaire administratif, Département de Silly ;

– Monsieur Salam DAMBEGA, Mle 303 942 Z, Secrétaire administratif, Département de Tô.

Province du Ziro

– Monsieur Atjiegiwé Christian ABO, Mle 98 026, Secrétaire administratif, Département de Bakata ;

– Monsieur Drissa KONATE, Mle 229 984, Secrétaire administratif, Département de Bougnounou ;

– Madame Bibiane KAYALMA, Mle 260 521 H, Secrétaire administratif, Département de Cassou ;

– Monsieur Rayangnéwendé OUEDRAOGO, Mle 280 469 N, Secrétaire administratif, Département de Dalo ;

– Monsieur Moumouni SANOGO, Mle 324 093 K, Secrétaire administratif, Département de Gao ;

– Monsieur François KABORE, Mle 212 076 B, Administrateur civil, Département de Sapouy.

REGION DU CENTRE-SUD

Province du Bazega

– Monsieur Gueswendé Modeste OUEDRAOGO, Mle 236 078 R, Administrateur civil, Département de Doulougou ;

– Madame Laure Geltrude NIEBE/ZONGO, Mle 202 605 A, Secrétaire Administratif, Département de Gaongo ;

– Madame Emeline N. BONKOUNGOU, Mle 304 152, Administrateur civil, Département de Ipelcé ;

– Madame Monique NOMBRE, Mle 103 941 K, Secrétaire administratif, Département de Kayao ;

– Monsieur Hamidou YARBANGA, Mle 200 386 Z, Administrateur civil, Département de Kombissiri ;

– Monsieur Mohamed SAWADOGO, Mle 304 143 J, Administrateur civil, Département de Saponé ;

– Monsieur Harouna NANA, Mle 247 332 X, Secrétaire administratif, Département de Toécé.

Province du Nahouri

– Madame Monique BAZIE, Mle 324 247 R, Administrateur civil, Département de Guiaro ;

– Madame Valérie BAMA, Mle 91 978 T, Administrateur civil, Département de Pô ;

– Monsieur Aimé Y. GUE, Mle 324 232 W, Administrateur civil , Département de Tiébélé ;

– Monsieur Etienne SANGLAN, Mle 279 919, Secrétaire administratif, Département de Zecco ;

– Monsieur Salifo NIKIEMA, Mle 212 018, Secrétaire administratif, Département de Ziou.

Province du Zoundwéogo

– Monsieur Souleymane BOUNKOUNGOU, Mle 78 289, Secrétaire administratif, Département de Béré ;

– Madame Mamounata CONGO, Mle 324 250 M, Administrateur civil, Département de Bindé ;

– Monsieur Hamado SAKANDE, Mle 201 138 N, Secrétaire administratif, Département de Gogo ;

– Monsieur Pangassu GNINKAN, Mle 324 559 M, Secrétaire administratif, Département de Gomboussougou ;

– Monsieur Tonsouré GOUBA, Mle 283 272 T, Secrétaire administratif, Département de Guiba ;

– Monsieur Maurice T. DABILGOU, Mle 324 252 Z, Administrateur civil, Département de Manga ;

– Monsieur Lazare BADO, Mle 324 490 Y, Secrétaire administratif, Département de Nobéré.

REGION DE L’EST

Province de la Gnagna

– Monsieur Amadou SANOGO, Mle 220 593 X, Secrétaire administratif, Département de Bilanga ;

– Monsieur Taugolo PARE, Mle 304 148 M, Administrateur civil, Département de Bogandé ;

– Monsieur Abdourazac GANSORE, Mle 203 824 E, Adjudant de police, Département de Coalla ;

– Monsieur Sory TRAORE, Mle 111 786 F, Adjudant de police, Département de Liptougou ;

– Monsieur Lassané NIKIEMA, Mle 260 646 S, Secrétaire administratif, Département de Manni ;

– Monsieur Boureima TARAM, Mle 212 129 J, Secrétaire administratif, Département de Piéla ;

– Monsieur Moumouni KERE, Mle 71 783 R, Secrétaire administratif, Département de Thion.

Province du Gourma

– Monsieur Soogrinoma Lazare GUIRA, Mle 211 046 H, Adjudant de police, Département de Diabo ;

– Monsieur Jean YOUMA, Mle 279 145 J, Secrétaire administratif, Département de Diapangou ;

– Monsieur Kampadiba Jérôme IDANI, Mle 324 240 B, Administrateur civil, Département de Fada N’Gourma ;

– Monsieur Urbain OUEDRAOGO, Mle 260 543 Z, Secrétaire administratif, Département de Matiacoali ;

– Monsieur Antoine O. KOMBASSERE, Mle 324 295 F, Secrétaire administratif, Département de Tibga ;

– Monsieur Issa NAPON, Mle 203 622 K, Adjudant de police, Département de Yamba.

Province de la Komondjari

– Monsieur Denis ZANGRE, Mle 212 038 H, Secrétaire administratif, Département de Bartiébougou ;

– Monsieur Moumini SINARE, Mle 111 927 F, Lieutenant de police, Département de Foutouri ;

– Monsieur Léonard Samadé GOUGOU, Mle 324 261 C, Administrateur civil, Département de Gayéri.

Province de la Kompienga

– Monsieur Ibrahim KOUSSE, Mle 91 948 A, Secrétaire administratif, Département de Kompienga ;

– Monsieur Beyon YOGO, Mle 61 68, Adjudant, Département de Madjoari ;

– Monsieur Ourobè DIOMA, Mle 247 526 A, Administrateur civil, Département de Pama.

Province de la Tapoa

– Monsieur Moussa SAVADOGO, Mle 105 288 F, Secrétaire administratif, Département de Botou ;

– Monsieur Siméon L. TOE, Mle 105 207 E, Administrateur civil, Département de Diapaga ;

– Monsieur Baguima BAKO, Mle 260 537, Secrétaire administratif, Département de Kantchari ;

– Monsieur Salfo OUEDRAOGO, Mle 116 987 R, Secrétaire administratif, Département de Logobou ;

– Monsieur Boubakar KAKA, Mle 324 090 M, Secrétaire administratif, Département de Namounou ;

– Monsieur Tinfissi Désiré ILBOUDO, Mle 73 826 R, Secrétaire administratif, Département de Partiaga ;

– Monsieur Mimtiri Tahirou OUEDRAOGO, Mle 247 340 U, Secrétaire administratif, Département de Tambaga ;

– Monsieur Jocelin Héré DEMBELE, Mle 043 203 432, Adjudant, Département de Tansarga.

REGION DES HAUTS-BASSINS

Province du Houet

– Monsieur Abdoulaye TRAORE, Mle 280 472 N, Secrétaire administratif, Département de Bama ;

– Madame Téné Rasmata ZONO/OUIMINGA, Mle 279 920 Z, Administrateur civil, Département de Bobo-Dioulasso ;

– Monsieur Abdoul-Kadrou OUEDRAOGO, Mle 260 438 A, Secrétaire administratif, Département de Dandé ;

– Monsieur Sibiri SARAMBE, Mle 74 490 Y, Secrétaire administratif, Département de Faramana ;

– Monsieur Mamadou ZALLE, Mle 279 186 E, Administrateur civil, Département de Fô ;

– Madame Véronique Affia K. ATTIOU, Mle 304 099 S, Administrateur civil, Département de Karangasso-Sambla ;

– Monsieur Maxime ZOUNGRANA, Mle 279 189 S, Administrateur civil, Département de Karangasso-Vigué ;

– Madame Aïssiata TIENDREBEIGO, Mle 260 534 C, Secrétaire administratif, Département de Koundougou ;

– Madame Maliatou KONATE, Mle 260 637 L, Secrétaire administratif, Département de Léna ;

– Monsieur Démitrie BADOLO, Mle 303 963 E, Secrétaire administratif, Département de Padéma ;

– Madame Isabelle G. COULIBALY, Mle 260 498 R, Secrétaire administratif, Département de Péni ;

– Monsieur Emmanuel B. OUEDRAOGO, Mle 324 494 P, Secrétaire administratif, Département de Satiri ;

– Madame Cécile DABONE, Mle 304 106 U, Administrateur civil, Département de Toussiana.

Province du Kénédougou

– Monsieur Gambo KOROGO, Mle 260 636 F, Secrétaire administratif, Département de Banzon ;

– Monsieur Djibril OUEDRAOGO, Mle 105 280 H, Secrétaire administratif, Département de Djigouéra ;

– Monsieur Désiré W. T. Luc HIEN, Mle 238 066 R, Secrétaire administratif, Département de Kangala ;

– Monsieur Moumouni OUEDRAOGO, Mle 220 629 B, Administrateur civil, Département de Kayan ;

– Monsieur Yamba Mohamed YAMEOGO, Mle 279 185 R, Administrateur civil, Département de Koloko ;

– Madame Emma Sanandon PARE, Mle 303 995 K, Administrateur civil, Département de Kourignon ;

– Monsieur Angadia TANKOANO, Mle 324 681, Administrateur civil, Département de Kourouma ;

– Monsieur Germain MIEN, Mle 343 384 Z, Secrétaire administratif, Département de Morolaba ;

– Monsieur Aziz ZANGA, Mle 280 474 R, Secrétaire administratif, Département de N’dorola ;

– Monsieur Emmanuel KONATE, Mle 324 165 L, Administrateur civil, Département de Orodara ;

– Monsieur Victor B. SOMDA, Mle 260 532 A, Secrétaire administratif, Département de Samogohiri ;

– Monsieur Moussa TRAORE, Mle 200 380 N, Secrétaire administratif, Département de Samorogouan ;

– Monsieur Salfo DAYAMBA, Mle 260 495 T, Secrétaire administratif, Département de Sindo.

Province du Tuy

– Monsieur Inocent NEBIE, Mle 324 543 E, Secrétaire administratif, Département de Béréba ;

– Monsieur Bassien Roccar BASSANE, Mle 105 258, Secrétaire administratif, Département de Bekuy ;

– Monsieur Arouna TARNAGDA, Mle 260 533 N, Secrétaire administratif, Département de Boni ;

– Monsieur Wahabo KABORE, Mle 260 695 K, Lieutenant de police, Département de Founzan ;

– Monsieur Souleymane DIANDA, Mle 237 999 B, Administrateur civil, Département de Houndé ;

– Monsieur Lassina DIERMA, Mle 324 224 U, Administrateur civil, Département de Koti ;

– Monsieur Boukary ZONO, Mle 304 139 Y, Administrateur civil, Département de Koumbia.

REGION DU NORD

Province du Lorum

– Monsieur Wendpouiré Théophile ZONGO, Mle 212 042 F, Secrétaire administratif, Département de Banh ;

– Monsieur Souleymane GANDEMA, Mle 229 983 C, Secrétaire administratif, Département de Ouindigui ;

– Monsieur Issouf OUATTARA, Mle 101 213 N, Lieutenant de police, Département de Sollé ;

– Monsieur Sidiki GANAME, Mle 304 101 X, Administrateur civil, Département de Titao.

Province du Passoré

– Monsieur Moumouni ZERBO, Mle 229 962 B, Administrateur civil, Département de Arbollé ;

– Monsieur Bassirou KABORE, Mle 324 088 A, Secrétaire administratif, Département de Bagaré ;

– Madame Viviane W. KABORE, Mle 279 148 L, Secrétaire administratif, Département de Bokin ;

– Madame Maria Goretti YAMEOGO/KANKOUAN, Mle 280 568 V, Secrétaire administratif, Département de Gomponsom ;

– Monsieur Minini BAKOUAN, Mle 236 058 M, Secrétaire administratif, Département de Kirsi ;

– Monsieur Abdoul Karim ZOUNGRANA, Mle 105 386 C, Secrétaire administratif, Département de Lâ-Todin ;

– Monsieur Adama OUEDRAOGO, Mle 303 882 J, Secrétaire administratif, Département de Pilimpikou ;

– Monsieur Hamado RAMDE, Mle 201 162 N, Secrétaire administratif, Département de Samba ;

– Monsieur Maxime BAKO, Mle 117 041 J, Administrateur civil, Département de Yako.

Province du Yatenga

– Monsieur Wendpègre Augustin ILBOUDO, Mle 283 280 P, Secrétaire administratif, Département de Barga ;

– Monsieur Aristide Ignace SORGHO, Mle 260 685 Z, Lieutenant de police, Département de Kaïn ;

– Monsieur Désiré KYO, Mle 52 093 L, Secrétaire administratif, Département de Kalsaka ;

– Monsieur Paul OUEDRAOGO, Mle 229 932 U, Secrétaire administratif, Département de Kossouka ;

– Madame Habibou PORGO, Mle 324 092 Y, Secrétaire administratif, Département de Koumbri ;

– Monsieur Mohamadou Youssoufi MAIGA, Mle 260 663 E, Secrétaire administratif, Département de Namissiguima ;

– Monsieur Botetessan BONOU, Mle 229 951 J, Administrateur civil, Département de Ouahigouya ;

– Monsieur Moussa OUEDRAOGO, Mle 220 589 H, Secrétaire administratif, Département de Oula ;

– Monsieur Abdoul Razack SAWADOGO, Mle 324 599 S, Secrétaire administratif, Département de Rambo ;

– Monsieur Ali CAMARA, Mle 304 030 F, Secrétaire administratif, Département de Séguénéga ;

– Monsieur Salifou TRAORE, Mle 111 451 U, Capitaine de police, Département de Tangaye ;

– Monsieur Boureima OUEDRAOGO, Mle 324 159 Y, Secrétaire administratif, Département de Thiou ;

– Madame Delphine T. PAGABELEM, Mle 261 999 E, Secrétaire administratif, Département de Zogoré.

Province du Zandoma

– Monsieur Amidou DEMBELE, Mle 279 270 H, Secrétaire administratif, Département de Bassi ;

– Monsieur Alassane DEMSILI, Mle 324 855 P, Secrétaire administratif, Département de Boussou ;

– Monsieur Bosso Toé Kaba TERE, Mle 260 013 C, Secrétaire administratif Département de Gourcy ;

– Madame Koanfanou Debora KORDIARY, Mle 238 328, Secrétaire administratif, Département de Léba ;

– Monsieur Boureima SOULEY, Mle 324 300 S, Secrétaire administratif, Département de Tougo.

REGION DU PLATEAU-CENTRAL

Province du Ganzourgou

– Monsieur Mohamed D. OUEDRAOGO, Mle 279 332 M, Administrateur civil, Département de Boudry ;

– Madame Eugènie KABORE, Mle 74 468 K, Secrétaire administratif, Département de Kogho ;

– Madame Céline Yvette BAZEMO, Mle 324 246 M, Administrateur civil, Département de Meguet ;

– Monsieur Nomwendé Abdoulaye KANAZOE, Mle 117 045 S, administrateur Civil, Département de Mogtédo ;

– Monsieur Roland KY, Mle 238 330 T, Secrétaire administratif, Département de Salogo ;

– Madame Stéphanie T. LOMFO/SOMA, Mle 324 168 N, administrateur civil, Département de Zam ;

– Monsieur Valentin BADOLO, Mle 117 040 Z, administrateur civil, Département de Zorgho ;

– Monsieur Mahamoudou CONSIGUI, Mle 105 263 Secrétaire administratif, Département de Zoungo ;

Province de l’Oubritenga

– Madame Solange B. OUALI, Mle 260 637 D, Secrétaire administratif, Département de Absouya ;

– Monsieur Joseph Claver KADIO ; Mle 212 077 D, Administrateur civil Département de Dapélogo ;

– Monsieur Seiba COMPAORE, Mle 91 940 Y, Administrateur civil, Département de Loumbila ;

– Monsieur Sayouba TONDE, Mle 279 345 J, Administrateur civil Département de Nagréongo ;

– Madame Maïmounatou Hélène NIGNAN, Mle 84 229 P, Secrétaire administratif, Département de Ourgou-Manéga ;

– Monsieur Florent T. DABONET, Mle 200 293 T, Administrateur civil, Département de Ziniaré ;

– Madame Yvette W. OUEDRAOGO, Mle 260 023, Administrateur civil, Département de Zitenga ;

Province du Kourwéogo

– Monsieur Issaka GANEMTORE, Mle 238 005 T, Administrateur civil Département de Boussé ;

– Monsieur Seydou MILLOGO, Mle 279 328 K, Administrateur civil, Département de Laye ;

– Madame Salmata MAIGA, Mle 304 116 H, Secrétaire administratif, Département de Niou ;

– Monsieur Moumini BADO, Mle 200 280 E, Administrateur civil, Département de Sourgoubila ;

– Madame Aicha TRAORE/DEME, Mle 280 353 W, Secrétaire administratif, Département de Toéghin ;

REGION DU SAHEL

Province de l’oudalan

– Monsieur Sylvain NAGALO, Mle 226 093, Sous-Lieutenant de police, Département de Déou ;

– Monsieur Zakaria NEYA, Mle 105 195 K, Administrateur civil, Département de Gorom-Gorom ;

– Monsieur Dominique T. TIENDREBEOGO, Mle 90 704, Lieutenant de police, Département de Markoye ;

– Monsieur Boniface KABORE, Mle 31 639 T, Capitaine de police, Département de Oursi ;

– Monsieur W. Christian SANDOUIDI, Mle 303 860 Y, Secrétaire Administratif, Département de Tinakoff.

Province du Séno

– Monsieur Jonas ZONGO, Mle 357 533 H, Secrétaire administratif, Département de Bani ;

– Monsieur Abrahamane MANDE, Mle 304 115 U, Administrateur civil, Département de Dori ;

– Monsieur Nazirou ANAROUA, Mle 280 569 W, Secrétaire administratif, Département de Falangountou ;

– Monsieur Sylvain BICABA, Mle 57 732 N, Lieutenant de police, Département de Gorgadji ;

– Monsieur Gabriel BAZONGO, Mle 57 838 F, Lieutenant de police, Département de Sampelga ;

– Monsieur Denis D. YODA, Mle 514 840 X, Adjudant, Département de Seytenga.

Province du Soum

– Monsieur Lazare KIEME, Mle 220 579 X, Secrétaire administratif, Département de Arbinda ;

– Monsieur Félix T. ZOEHINGA, Mle 109 531 H, Lieutenant de police, Département de Baraboulé ;

– Monsieur Marou ILBOUDO, Mle 304 113 S, Administrateur civil, Département de Djibo ;

– Monsieur Guistave BORO, Mle 514 843, Adjudant, Département de Diguel ;

– Monsieur Ousmane DICKO, Mle 74 863 Z, Secrétaire administratif, Département de Kelbo ;

– Monsieur Hassami NIKIEMA, Mle 98 032 T, Secrétaire administratif, Département de Koutougou ;

– Monsieur Lassina COMBIA, Mle 90 778 E, Lieutenant de police, Département de Nassoumbou ;

– Monsieur Youssouf DIALLO, Mle 98 42 099 428, Adjudant, Département de Pobé-Mengao ;

– Monsieur Idrissa KOUMTOBRE, Mle 211 170 Y, Lieutenant de police, Département de Tongomayel.

Province du Yagha

– Monsieur Abdoulaye BARRY, Mle 236 057 B, Secrétaire administratif Département de Boundoré ;

– Monsieur Seny POGBINA, Mle 212 468 X, Secrétaire administratif Département de Mansila ;

– Monsieur Braïman BAYOULOU, Mle 220 587 T, Lieutenant de police, Département de Sebba ;

– Monsieur Siéniban YAKOUE, Mle 211 751 N, Capitaine de police, Département de Solhan ;

– Monsieur Seydou SABO, Mle 260 545 X, Secrétaire administratif, Département de Tankougounadié ;

– Monsieur Issouf NADEMBEGA, Mle 212 460 M, Secrétaire administratif, Département de Titabé.

REGION DU SUD-OUEST

Province de la Bougouriba

– Monsieur Bedel Patrick BASSIERE, Mle 236 059 L, Secrétaire administratif, Département de Bondigui ;

– Monsieur Aimé OUEDRAOGO, Mle 247 518, Administrateur civil, Département de Diébougou ;

– Monsieur Ilassa OUEDRAOGO, Mle 343 660 M, Secrétaire administratif, Département de Dolo ;

– Monsieur Joachin KONKOBO, Mle 229 992 E, Secrétaire administratif, Département de Iolonioro ;

– Monsieur Damou BAZI, Mle 280 478 X, Secrétaire administratif, Département de Tiankoura.

Province du Ioba

– Monsieur Dénis ZANRE , Mle 212 143 J, Administrateur civil, Département de Dano ;

– Monsieur Benjamin NANA, Mle 91 884 S, Secrétaire administratif, Département de Dissin ;

– Monsieur Jacob BAZEMO, Mle 324 075 J, Secrétaire administratif, Département de Guéguéré ;

– Monsieur Zakaria DAO, Mle 303 433 H, Secrétaire administratif, Département de Koper ;

– Monsieur Raogo Laurent ZONGO, Mle 324 086 M, Secrétaire administratif, Département de Niégo ;

– Monsieur Victor DONDIRE, Mle 200 302 R, Secrétaire administratif, Département de Oronkua ;

– Monsieur Ismael SANOGO, Mle 283 278 B, Administrateur civil, Département de Ouessa ;

– Monsieur Tasseré BADINI, Mle 280 572 X , Secrétaire administratif, Département de Zambo.

Province du Noumbiel

– Monsieur Fousséni KONATE, Mle 304 118 W, Administrateur civil, Département de Batié ;

– Monsieur Sondé Djibril TRAORE, Mle 324 648 J, Secrétaire administratif, Département de Boussoukoula ;

– Monsieur Adama COULIBALY, Mle 343 533 Y, Secrétaire administratif, Département de Kpuéré ;

– Monsieur Bia Dieudonné OUARO, Mle 220 625 C, Secrétaire administratif, Département de Legmoin ;

– Monsieur Aboubacar Franois COULIBALY, Mle 280 571 R, Secrétaire administratif, Département de Midébdo.

Province du Poni

– Monsieur Brahima KINDO, Mle 249 105, Secrétaire administratif, Département de Bouroum-Bouroum ;

– Monsieur Karim SOBGO, Mle 303 968 J, Secrétaire administratif, Département de Bousséra ;

– Monsieur Hermann BAZAME, Mle 357 531 N, Secrétaire administratif, Département de Djigoué ;

– Monsieur Blaise ZONGO, Mle 324 695 R, Administrateur civil, Département de Gaoua ;

– Monsieur Bienvenu Dofinimité SENI, Mle 106 106 X, Secrétaire administratif, Département de Gbomblora ;

– Monsieur Aimé M. SOULAMA, Mle 304 131 P, Administrateur civil, Département de Kampti ;

– Monsieur Yaya FARAMA, Mle 260 520 A, Secrétaire administratif, Département de Loropéni ;

– Monsieur Issouf HIE, Mle 324 080 Y, Secrétaire administratif, Département de Malba ;

– Monsieur Constant Fabé TRAORE, Mle 200 377 L, Secrétaire administratif, Département de Nako ;

– Monsieur Mohamed OUEDRAOGO, Mle 324 160 L, Secrétaire administratif, Département de Périgban.

B. AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION REGIONALE ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR

– Monsieur Philippe SANDWIDI, Mle 97 442 E, Conseiller des affaires étrangères, 1ère classe, 10ème échelon, est nommé Secrétaire général de l’Institut des hautes études internationales (INHEI) ;

– Monsieur Téwindé Paul SINGA, Mle 54 614 N, Conseiller des affaires étrangères, 1ère classe, 6ème échelon, est nommé Premier Conseiller près l’Ambassade du Burkina Faso à Tokyo (Japon) ;

– Madame Adissa GUISSOU, Mle 200 458 M, Conseiller des affaires étrangères, 1ère classe, 4ème échelon, est nommée Deuxième Conseiller près l’Ambassade du Burkina Faso au Caire (République Arabe d’Egypte);

– Monsieur Bowurossigué Chrisostome SANOU, Mle 118 847 L, Conseiller des affaires étrangères, 1ère classe, 8ème échelon, est nommé Ministre Conseiller près l’Ambassade du Burkina Faso à Berlin (République Fédérale d’Allemagne) ;

– Madame Hama Mariam FAYAMA/NATAMA, Mle 200 459 N, Conseiller des affaires étrangères, 1ère classe, 4ème échelon, est nommée Deuxième Conseiller près l’Ambassade du Burkina Faso à Berlin (République Fédérale d’Allemagne) ;

– Monsieur Adama ZONG-NABA, Mle 238 424 G, Conseiller des affaires étrangères, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Deuxième Conseiller près l’Ambassade du Burkina Faso à Nairobi, (République du Kenya) ;

– Monsieur Windwaogo Roland SAWADOGO, Mle 330 375 L, Conseiller des affaires étrangères, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Consul adjoint du Consulat général du Burkina Faso à Bouaké (République de Côte d’Ivoire) ;

– Monsieur Marie Bruno ZOMBRE, Mle 216 587 X, Conseiller des affaires étrangères, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Deuxième Conseiller près l’Ambassade du Burkina Faso à Abidjan (République de Côte d’Ivoire) ;

– Monsieur Balebyan Bruno TIGNEGRE, Mle 212 444 G, Conseiller des affaires étrangères, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Deuxième Conseiller près l’Ambassade, Représentation permanente du Burkina Faso à Addis-Abeba (Ethiopie) ;

– Monsieur Laonta Bruno KAMBIRE, Mle 331 535 J, Conseiller des affaires étrangères, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Deuxième Conseiller près l’Ambassade, Mission permanente du Burkina Faso à Vienne (Autriche) ;

– Monsieur Théophyle GUERE, Mle 229 825 K, Conseiller des affaires étrangères, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Deuxième conseiller près l’Ambassade, Représentation permanente du Burkina Faso à Genève (Suisse) ;

– Monsieur Aboubacar Adé OUATTARA, Mle 249 113 G, Conseiller des affaires étrangères, 1ère classe, 2ème échelon, est nommé Deuxième Conseiller près l’Ambassade du Burkina Faso à Vienne (Autriche) ;

– Monsieur Mahamadi SOMTORE, Mle 116 959 R, Conseiller des affaires étrangères, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Deuxième Conseiller près l’Ambassade du Burkina Faso à N’Djamena (Tchad) ;

– Monsieur Moumouni OUEDRAOGO, Mle 229 830 W, Conseiller des affaires étrangères, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Deuxième conseiller près l’Ambassade du Burkina Faso à Riyad (Royaume d’Arabie Saoudite) ;

– Monsieur Bapougouni OUALI, Mle 229 832 R, Conseiller des affaires étrangères, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Deuxième Conseiller près l’Ambassade du Burkina Faso au Caire (République Arabe d’Egypte) ;

– Monsieur Jean de Dieu SAWADOGO, Mle 91 901 E, Conseiller des affaires étrangères, 1ère classe, 5ème échelon, est nommé Premier Conseiller près l’Ambassade du Burkina Faso à Bruxelles (Belgique) ;

– Monsieur Souleymane DABONE, Mle 118 856 Z, Conseiller des affaires étrangères, 1ère classe, 8ème échelon, est nommé Ministre Conseiller près l’Ambassade du Burkina Faso à Rabat (Royaume du Maroc) ;

– Monsieur Sayouba ZALLE, Mle 238 423 T, Conseiller des affaires étrangères, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Deuxième Conseiller près l’Ambassade du Burkina Faso à Alger (Algérie) ;

– Monsieur Irissa GOUBGOU, Mle 200 456 A, Conseiller des affaires étrangères, 1ère classe, 4ème échelon, est nommé Deuxième Conseiller près l’Ambassade, Mission permanente du Burkina Faso à Genève (Suisse).

C. AU TITRE DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE

– Monsieur Eric Edi Martial NAO, Officier, Médecin, Lieutenant-Colonel, Maître de conférences agrégé en ORL et Chirurgie cervico-faciale, est nommé Directeur général de la Société de gestion de l’équipement et de la maintenance biomédicale.⤵️

