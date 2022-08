4ème édition de la foulée de l’indépendance : Communion sportive avec des anciens enfants de troupe

La 4ème édition de la foulée de l’indépendance, de l’Amicale des Anciens Enfants de Troupe du Burkina Faso (A-AET) a eu lieu ce vendredi 5 août 2022 à Ouagadougou. Cette journée, s’inscrivant dans le cadre de la célébration du 62ème anniversaire de l’indépendance du Burkina, a été marquée par un cross sur environ 5km, une séance aérobic, le tout couronné par une plantation d’environ 400 pieds d’arbres.

5 août 1960-5 août 2022, cela fait aujourd’hui 62 ans que le Burkina Faso a obtenu son indépendance. Pour célébrer, à sa manière, cette journée spéciale, l’Amicale des Anciens Enfants de Troupe (A-AET) l’a actée à travers la 4ème édition de sa foulée de l’indépendance.

Pour le président de l’A-AET, Charles Aziz Thiombiano, cette célébration à travers le sport est une manière pour eux d’acter cette cohésion sociale tant convoitée par le Burkina Faso dans cette période difficile du pays, d’où la variété des acteurs ayant pris part.

« La foulée de l’indépendance, nous avons voulu l’associer à cette très importante date de notre pays, pour communier avec toutes les couches de la société car actuellement le Burkina a besoin de cette cohésion. Vous avez vu qu’il y a beaucoup d’acteurs qui nous ont accompagnés et je salue cet acte car c’est à travers cela que nous seront plus soudés et ferons face au terrorisme », a-t-il salué.

Pour joindre l’utile à l’agréable comme l’a souligné le président, environ 400 pieds d’arbres ont été plantés. Une façon pour l’amicale d’honorer le mois de l’arbre selon Aziz Thiombiano.

Parlant de cette variété d’acteurs présents à cette journée, il y avait entre autres plusieurs promotions des AET, des artistes bien connus de la scène musicale du Faso et bien d’autres acteurs sociaux.

« C’est un réel plaisir de participer à ce cross de l’indépendance, car c’est pour le pays et pour mon bien-être. C’est ma première fois de participer et j’ai trouvé l’ambiance très bien on espère que cela perdurera pour les années à venir », a déclaré l’artiste musicien Imilo Lechanceux, participant à cette foulée.

Créée le 18 Juillet 1992, l’A.AET est une association d’anciens et actuels frères d’armes issus des prytanées militaires. Y figurent également dans cette association, des anciens du milieu œuvrant dans les domaines civils.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

