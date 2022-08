Le mouvement Endogène célèbre le 39e anniversaire de la révolution burkinabè

Dans le cadre de la commémoration de l’anniversaire de la Révolution du 4 aout 1983, le mouvement endogène a organisé un concert. Sams’k LeJah et bien d’autres artistes ont servi au public un concert historique, le samedi 6 aout 2022.

« Nous sommes des héritiers du combat de Sankara. Pour Endogène, le président Sankara est un modèle, un patriote sincère, un homme d’État visionnaire et audacieux qui a jeté les bases d’un véritable État Endogène. C’est pourquoi, il mérite d’être célébré, avec ses compagnons. Nous le ferons toujours tant que nos moyens le permettront », a déclaré Barthélémy Tenkodogo, secrétaire général du mouvement Endogène.

39 ans maintenant, soit du 4 aout 1983 au 4 aout 2022, que la révolution s’est invitée sur la table de la politique burkinabè. Thomas Sankara, qui est l’initiateur de cette idéologie, a réussi à inculquer cette philosophie au Burkina et même au-delà des frontières.

C’est donc de cet esprit révolutionnaire que le mouvement Endogène a tenu ce concert qui a regroupé des artistes engagés pour les causes de la révolution.

« Pour nous, chaque date qui aura marqué l’histoire politique de ce pays, il est important d’organiser des activités, des rencontres d’échanges, de communion pour que la jeune génération comprenne qu’il y a eu des jeunes qui ont eu des rêves pour ce pays », a fait savoir Sams’k LeJah, qui a servi un concert de haute mesure aux invités.

Plus qu’un simple concert, cet évènement a été célébré d’une autre façon plus belle, c’est-à-dire par la projection d’un film de la révolution et aussi par la remise de documents de thèses de la révolution, également par des plantations d’arbres.

« Aujourd’hui, face aux défis qui s’imposent à notre pays et à notre génération, nous avons des leviers sur lesquels nous pouvons actionner pour sortir notre pays de ses souffrances. Il ne faut pas inventer la roue. II faut l’adapter simplement à notre contexte et à notre environnement. C’est ce que nous essayons de faire à Endogène », ajoute le secrétaire général du mouvement Endogène. Cette activité était initialement prévue pour le 4 aout. La pluie a eu raison de la soirée tant attendue.

