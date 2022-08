Barrage de Tanghin : L’appel de Burkina 24 entendu !

Il y a quelques jours, nous écrivions sur la nécessité de donner un coup de main, dans l’esprit de l’opération mana mana, au regroupement de pêcheurs du barrage de Tanghin rattaché à l’Agence de l’eau du Nakambé, et dont la tâche est de débarrasser ledit barrage de la jacinthe d’eau.

Eh bien ! Il nous a été donné de constater, dans la nuit du mercredi 10 août 2022, une équipe de plusieurs personnes en train de débarrasser la jacinthe d’eau mis en tas le long du barrage. Maxime Soala, que nous avons interrogé, dit être le promoteur de l’entreprise Building trading business.

« Vu les difficultés qu’on peut rencontrer dans la journée, on a choisi la nuit pour commencer le travail. On va travailler toutes les nuits jusqu’à ce que ça finisse. Cette zone-là, on va finir ça la nuit ; on est là jusqu’à 7h du matin », explique Maxime Soala, le promoteur de l’entreprise Building trading business, avant de faire savoir que leur présence sur les lieux répond à un appel de l’Agence de l’eau du Nakambé.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

