Campagne de collecte de sang : Le personnel policier donne son sang pour sauver des vies

La matinée du mardi 09 août 2022 a été marquée, à la Direction Générale de la Police Nationale, par le lancement d’une collecte de sang au sein du personnel de l’institution policière.

Initiée par l’Association « SOS Sang », en partenariat avec le Centre Régional de Transfusion Sanguine (CRTS) de Ouagadougou, l’activité est prévue pour se poursuivre dans toutes les directions et services déconcentrés de la Police Nationale de la région du Centre.

Le lancement de cette série de dons de sang a connu la présence participative de la hiérarchie policière. Pour le premier responsable de la Police Nationale, le Contrôleur Général de Police Roger OUEDRAOGO, cet acte est devenu pour l’institution policière une vieille tradition. Et la Police Nationale, toujours au service des citoyens, s’engagera pleinement à accompagner de telles initiatives salutaires des structures, notamment l’Association « SOS Sang » et le CRTS dans la collecte de ce liquide précieux et vital, surtout en ces périodes de paludisme.

Le Directeur Général de la Police Nationale a, par ailleurs, réitéré son invite à l’ensemble de son personnel à sortir massivement pour accomplir ce geste salvateur au bénéfice des personnes nécessiteuses.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Source : Police Nationale

