Mort suspecte de deux militants de l’ODJ dans le Yagha : Le gouvernement se saisit du dossier

Le gouvernement veut coûte que coûte une réconciliation des filles et fils du Burkina Faso. Pour ce faire, il a décidé de se pencher sur les dossiers problématiques restés en suspend comme celui de l’Organisation Démocratique de la Jeunesse du Burkina Faso (ODJ) dont deux des leurs ont perdu la vie dans le Yagha le 31 mai 2019 dans des circonstances non encore élucidées.

Ce mercredi 10 août 2022, le gouvernement a instruit les ministres en charge de la Fonction Publique, Bassolma Bazié, de la Justice Me Barthelemy Kéré et de la Santé Dr Robert Kargougou de faire la lumière sur cette affaire.

Ils ont donc échangé avec le médecin légiste chargé de l’autopsie des victimes, le Dr Robert Ramdé afin de mieux s’imprégner du dossier, comprendre le blocus qu’il y a autour et trouver des solutions pour permettre l’inhumation des victimes.

« Les constatations d’usage ont été faites et ont permis d’identifier des impacts de projectiles sur les corps des deux militants. Malheureusement nous n’avons pas pu continuer l’autopsie car les corps ont été formolés » a indiqué le Dr Ramdé qui a tout de même rassuré les commis du gouvernement qu’un rapport a été transmis au commandant de brigade de Sebba en son temps.

Les membres du gouvernement ont donc demandé une copie de ce rapport afin de statuer. « A partir de ce rapport, nous allons échanger avec l’ODJ, la famille des victimes et l’avocat des victimes pour faire le point et voir les attentes des différentes parties. Nous voulons travailler afin que nos deux frères Burkinabè puissent retrouver le plutôt possible leurs dernières demeures » a indiqué Me Barthelemy Kéré.

Les membres du gouvernement ont rassuré que les enquêtes judiciaires vont se poursuivre et que la situation ne restera pas impunie.

Source :DCRP /MFPTPS

