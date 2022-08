Musique : « Même si on met Gims devant nous, on pense qu’on est fort que lui » (King Abdul, artiste)

King Abdul Abass, à l’Etat civil Kientega Abdoul est un jeune artiste burkinabè qui a pour domaine d’expression le Rap. Le jeune artiste rêve de toucher la jeunesse africaine avec son art. Ses rêves sont illimités et l’artiste entend marquer son temps. Découverte !

Burkina 24 : Dans quel genre s’inscrit votre musique ?

King Abdul : Je fais du rap fusion coupé décalé. Comme j’ai commencé en Côte d’Ivoire, avec le style de là-bas. Mais depuis que j’ai atterri au Burkina Faso, j’essaie d’adapter un peu ce que nous faisons ici. Donc c’est une fusion 2.2.6 – 2.2.5.

Burkina 24 : Pourquoi ce choix du Rap comme domaine d’expression musicale ?

King Abdul : Ce n’est pas moi-même qui ai choisi mais, c’est le destin. Depuis le lycée, quand j’étais petit, j’écoutais beaucoup la musique. Faso Combat, Smockey… Il y a mon idole même Mister Blaaz depuis le Bénin, c’est quelqu’un que j’écoutais beaucoup.

Aussi, La Fouine. En même temps le virus du rap m’a piqué. Après j’ai eu mon CEP, je suis allé dans une ville qu’on appelle Soubré dans la région de la Nawa en Côte d’Ivoire. C’est de là-bas on a essayé de se lancer.

Donc si j’ai choisi le rap, c’est là-bas je m’en sors très bien ! C’est le rap, vraiment quand je fais un truc, ça prend. On m’a beaucoup encouragé et puis moi aussi tel que je me connais, j’ai su que vraiment que dans le rap je peux devenir ce dont je rêve de devenir.

Burkina 24 : Les thèmes abordés dans tes chansons ?

King Abdul : Il y a le thème Afrique Kamba, qui veut dire les enfants d’Afrique. Puisque je suis un Africain, c’est vrai je suis Burkinabè, je suis aussi Malien, je suis un Ivoirien également, car tous ces pays font partie de l’Afrique.

Donc moi je parle en général, je veux que l’Afrique se réveille. Aussi dans mes chansons j’encourage la combativité. Dans la vie, il faut briser les barrières pour avancer, il ne faut pas ralentir, puisque la vie, on n’est pas là éternellement. Donc il faut marquer ton histoire avant que tu ne sois parti.

Burkina 24 : Avez-vous un producteur ?

King Abdul : C’est moi-même je me produis. Mais, je rends grâce à Dieu parce qu’actuellement je suis avec l’artiste Sana Bob qui m’a récupéré pendant que j’avais déjà mon album. Avec lui, j’ai beaucoup appris, avec lui, j’ai eu beaucoup de relations, avec lui je pense vraiment que je pourrais lancer ma carrière dans de très bonnes conditions.

Burkina 24 : Vos perspectives ?

King Abdul : Bon actuellement j’envisage vraiment des featuring. Au Burkina Faso ici, je rêve de faire un featuring avec le Maouland Naaba (Kayawoto), Amzy, et Hugo boss, quand lui il sort, tout est bling bling, en plus de Toksa. La nouvelle génération d’artiste burkinabè travaille bien, ils se donnent à fond. Je sais aussi qu’avec le temps, quand nous on va intégrer la famille, je sais que l’on va s’entraider, on va évoluer.

Après le lancement de mon album, je dois aller en Côte d’Ivoire pour 3 mois, ça sera en complicité avec le vieux père Sana Bob, je dois aller pour une tournée pour 3 mois. J’envisage lancer un 2ème clip dans le mois de Décembre.

Mais c’est avec mes propres moyens, je me débrouille avec les studios de mon niveau. Mais si jamais, j’ai eu de l’aide, je peux vraiment aller dans les grands studios, et aussi faire des clips avec de grands réalisateurs.

Burkina 24 : Peut-on avoir une idée de l’album qui arrive ?

King Abdul : Le nom de mon album c’est « Afrique Banayiri ». « Banayiri » c’est en dioula, ça veut dire le baobab. C’est-à-dire que l’album qui est venu, c’est venu pour tout « framponer ». Tu vois quand les grands arbres poussent, aucun petit arbre ne peut pousser en bas si ce n’est pas à côté. Donc, je suis venu pour tout rafler.

Dans le game, même si quelqu’un vient de commencer aujourd’hui, pour lui dans sa tête il est le meilleur, il est le plus fort, il n’est pas venu pour s’amuser. Le rap c’est un coin de guerrier. Donc pour nous, même si on met Gims devant nous on pense qu’on est fort que lui.

Akim KY

Burkina 24

