Affaire Lt-col. Emmanuel Zoungrana : Un mouvement monte au créneau à Ouahigouya !

La coordination régionale du Nord du Mouvement patriotique pour la liberté et la justice (MPLJ), en conférence de presse ce mercredi 10 août 2022 à Ouahigouya, a décrié une injustice grandissante, s’attardant sur le cas du Lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana. Pour elle, sa situation n’est guère profitable au pays.

« L’injustice dont nous parlons aujourd’hui est principalement celle que vit le Lieutenant-Colonel Emmanuel Zoungrana qui n’est plus à présenter aux populations de la région du Nord ou de tout le Burkina quand il s’agit de ses compétences et de son sacrifice dans la lutte contre le terrorisme », a d’emblée indiqué Souleymane Bologo, Coordonnateur régional du Nord du Mouvement patriotique pour la liberté et la justice (MPLJ).

Et d’expliquer que durant son commandement dans la région du Nord, « beaucoup de communes étaient sécurisées. Beaucoup de VDP (ndlr, Volontaires pour la défense de la patrie) étaient recrutés, formés et armés pour les missions de sécurisation. Lui-même en personne, s’engageait sur le terrain et combattait aux côtés des soldats et VDP ».

Puis d’en vouloir pour preuve « les nombreuses attaques sur des bases terroristes à Toulé, à Tougribouli, à Kessa (commune de Thiou), à Gassenaye, la résistance de Bahn, la libération des femmes prisonnières sexuelles à Yorsala, etc. ».

Le 16 décembre 2021…

Lorsque le 16 décembre 2021, il (ndlr, le Lieutenant-Colonel Emmanuel Zoungrana) est relevé de ses fonctions, a relaté Souleymane Bologo, les terroristes attaquent Thiou le 22 décembre 2021, chassent l’armée et les populations qui se replient sur Ouahigouya. Le 23 décembre, ils attaquent Titao et tuent Ladji Yoro et une vingtaine de VDP.

« Dans la même période, les communes de Ouindigui, Barga, Rambo, Koumbri se vident complètement de leurs populations. Quelques semaines plus tard, les terroristes attaquent la mine de Namissigma, à environ 15 km de Ouahigouya, tuent des civils et des VDP et obligent cette commune à se vider complètement », a-t-il poursuivi avant de faire savoir la situation actuelle.

« Depuis quelques temps maintenant, ils coupent l’axe Ouahigouya-Gourcy, contrôlent l’identité des passagers et tentent d’installer leurs bases dans quelques localités non loin de Ouahigouya. Bref, la situation est gravement intenable pour les populations qui ne voient plus un chef militaire guerrier prendre en main les combats avec les militaires et les VDP », a-t-il fait savoir.

