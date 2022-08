Belgique : Abdoul Fessal Tapsoba buteur mais déçu

Plusieurs pendant de longues semaines, l’attaquant burkinabè Abdoul Fessal Tapsoba a fait son retour avec le Standard de Liège sur le terrain de Westerlo. Buteur, il n’a pu éviter la défaite de son équipe (4-2) lors de la quatrième journée de la Jupiler Pro league (Belgique).

« Ce n’est pas le résultat escompté. Je marque, mais on perd. Le plus important, c’est l’équipe », a d’abord commenté Abdoul Fessal Tapsoba après la défaite du standard de Liège face à Westerlo (4-2). Le Burkinabè est entré en cours à l’heure de jeu alors que son équipe était menée (2-0).

Il revient après une déchirure qui l’avait éloigné des terrains. Avant de faire son entrée, Tapsoba était tout de même inquiet : « On m’a dit que je montais à la pause et ensuite on m’a demandé d’attendre. J’étais un peu craintif au début car j’avais peur de ne pas pouvoir tenir jusqu’au bout, mais une fois sur le terrain, j’ai tout donné et ça a été ».

Néanmoins, il réduit le score (2-1) à peine entré (63e) sur le terrain. « Tout le monde connaît mes qualités de vitesse et de profondeur. Je vois le ballon partir et je ne me pose pas de question donc je cours et je peux la mettre au fond », commente l’attaquant des Etalons du Burkina Faso. Mais, le Standard s’incline tout de même (4-2).

