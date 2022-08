Innovartiste : Une plateforme née pour faire la promotion des artistes burkinabè

La plateforme numérique « Innovartiste», qui vise la promotion des artistes musiciens, a été lancée ce 13 août 2022 à Ouagadougou. Le lancement de ladite plateforme a été fait en présence du représentant de la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme Valérie Kaboré, patronne de la cérémonie et sous le parrainage du ministre du Sport, de la Jeunesse et de l’Emploi, Abdoul Wabou Drabo également représenté.

La plate-forme Innovartiste est une plate-forme dont la mise en œuvre a été faite dans le cadre du projet Innovartiste. Un projet piloté par la structure Viva innova, une structure d’accompagnement de l’entrepreneuriat innovant.

C’est ce qu’a laissé entendre le président de ladite structure Issouf Zan. « Viva Innova est une structure créée pour accompagner toute initiative innovante au Burkina Faso. Nous mettons l’accent sur la création des industries culturelles et créatives et aussi sur l’utilisation du numérique. Le projet Innovartiste a été nourri face à la difficulté de définitions de modèles économiques des acteurs culturels notamment la filière musique. En effet, face à l’évolution du numérique, les acteurs culturels ont du mal à se faire des revenus. Donc nous, nous avons pensé ce projet Innovartiste », a expliqué Issouf Zan.

À travers ce projet, selon celui-ci, des acteurs culturels ont pu être formés sur le marketing digital, les techniques de négociation de contrat et la gestion du droit d’auteur. Les artistes, les auteurs-compositeurs et les producteurs ont été accompagnés également à travers des formations sur l’appropriation de plateformes numériques existantes.

Cependant, selon le président de Innovartiste, c’est à la fin du projet que « la création d’un outil endogène qui doit permettre de mieux véhiculer la culture burkinabè au plan local et international notamment auprès des jeunes a été pensée ». C’est donc ainsi qu’est née la plateforme Innovartiste.

Comment fonctionne cette plateforme ?

« Il faut d’abord aller sur le site Web www.innovartiste.net, vous créez un compte avec une adresse mail et un mot de passe. Dès que vous créez le compte, vous avez la possibilité d’écouter les artistes qui sont déjà en ligne », a démontré Issouf Zan.

À l’en croire, cette plateforme va permettre aux artistes, surtout émergents, d’avoir de la visibilité, mais aussi du profit en ce sens qu’à travers la plateforme, les artistes peuvent être invités pour des prestations ou des spectacles.

Une initiative qui satisfait la ministre de la Culture, à entendre son représentant, Yakouba Bonkoungou. Ce projet, dit-il, entre en droite ligne avec les objectifs du ministère en charge de la Culture à savoir la promotion de la culture et l’épanouissement de la jeunesse.

Il a fait savoir pour terminer que le ministère en charge de la culture à travers ses structures est disposé à accompagner le projet, comme il le fait depuis son lancement.

Hamadou Ouédraogo

Burkina 24

