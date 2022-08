Semaine de la sécurité routière : Une caravane sur le port du casque met fin à la 6e édition

Ce samedi 13 août 2022 s’est tenue une caravane sur le port du casque. Cette activité marque la clôture de la semaine de la sécurité routière instaurée par le ministère des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, en collaboration avec l’Office National de la Sécurité Routière (ONASER).

Depuis le mardi 9 août 2022, se tient la semaine de la sécurité routière. Pour cette 6e édition, nombreuses étaient les activités au programme autour de la même idéologie. Pour donc refermer de la plus belle des manières les portes de cette semaine utile, une caravane sur le port du casque était au menu des activités ce samedi 13 août 2022.

Ces dernières années, nous assistons à une crise généralisée de l’insécurité routière qui se caractérise par la fréquence et la gravité des accidents de la circulation routière. A titre illustratif, le Burkina Faso a enregistré 25118 cas d’accidents de la circulation, qui ont occasionné 15340 blessés et 1272 tués.

Au regard donc de ce nombre exorbitant de malheurs causés par la route, il était de bon ton de tenir des activités allant dans le cadre de la sensibilisation des jeunes, qui sont les acteurs majoritairement concernés. C’est dans ce sens que s’inscrit cette présente caravane sur le port du casque, activité marquant la clôture de la semaine de la sécurité routière.

« Ce que nous voulons montrer aux citoyens de notre pays, c’est la gravité de l’heure en ce qui concerne la circulation routière, notamment l’insécurité liée aux accidents de la route », rappelle Mamadou Cissé, Directeur de cabinet du ministère des transports.

« Le port du casque une nécessité vitale »

En se référant déjà à l’engouement fait aux différentes activités, Mamadou Cissé déclare que le message souhaité est passé à qui de droit, d’où un bilan positif. « Au regard du bilan, ne serait-ce que ce matin, la forte mobilisation autour de l’activité et notamment la caravane, c’est déjà un signe de satisfaction.

Mais si on part depuis le lancement qui a enregistré plus de 1000 participants, et si on se réfère également à l’activité que nous avons eu hier, notamment la séance d’aérobic qui a mobilisé plus de 800 participants, il y a de quoi être satisfait, il y a de quoi avoir un sentiment de joie, mais d’espoir quant aux changements de comportement au niveau de la population du Burkina ».

« Le port du casque, une nécessité vitale » était le thème de cette 6e édition de la semaine de la sécurité routière. Pour Gnago Ahmed, membre de l’association Zéro goutte de sang sur la route, le thème est interpellateur en ce sens que, nombreux sont ceux qui ignorent l’importance du port du casque. Ainsi, il se dit apte à sensibiliser que ce soit les vendeurs d’engins, ou les conducteurs à toujours s’armer de casque.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

