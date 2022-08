Lutte antiterroriste : « Celui qui dit que l’armée ne fout rien soutient le terrorisme » (Marcel Tankoano

Marcel Tankoano et d’autres organisations de la société civile ont présenté ce 18 août 2022 le Front de Libération nationale (FLN). Cette présentation a été faite au cours d’une conférence de presse. Le FLN a clairement affiché son soutien aux militaires qui détiennent le pouvoir.

« Celui qui dit que l’armée ne monte pas en puissance, il soutient le terrorisme », a réagi Marcel Tankoano, face aux critiques qui fusent sur l’armée par rapport à la gestion de la crise sécuritaire.

« Certains disent que l’armée monte en puissance, d’autres disent non, est-ce que vous savez comment on réinstalle une population ? », a interrogé Marcel Tankoano. Pour lui, le Burkina n’a pas intérêt à ce que l’armée échoue. « Si notre armée échoue, c’est fini, il n’y a plus de vie », a t-il d’ailleurs déclaré.

En outre, il a fait savoir que sa perception sur la situation nationale est claire : « On ne peut pas laisser des gens qui géraient le pouvoir hier et qui ont des millions et des milliards venir dire que l’armée ne fout rien ».

Marcel Tankoano a prévenu pour terminer que son organisation va se faire sentir les jours à venir sur le terrain à travers des activités et des actions.

