5e anniversaire du décès de Salifou Diallo : Familles biologique et politique prient pour le repos de son âme

Des membres du bureau exécutif national, du bureau politique national, des militants, sympathisants, du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), des amis et connaissances de feu Salifou Diallo ont prié pour le repos de l’âme de l’ancien président de l’Assemblée nationale et membre fondateur du MPP, ce vendredi 19 août 2022 dans son domicile à Ouagadougou, à l’occasion du 5e anniversaire de sa disparition.

Ce jour-là, un certain samedi 19 août 2017, le gouvernement burkinabè annonçait la disparition d’un des « grands noms » de l’histoire politique contemporaine du Burkina Faso. Celui qu’on appelait affectueusement «Gorba», celui que l’on considère comme le «king maker (faiseur des rois)», le grand stratège, l’enfant terrible du Yatenga, Dr Salifou Diallo venait de tirer sa révérence à Paris, en France.

Le MPP, sa famille politique, venait ainsi de perdre un des personnages clés de son pouvoir. Des obsèques dignes de son rang seront organisées à l’honneur de «Gorba» à Ouagadougou avant que sa dépouille ne prenne la route pour son Yatenga natal. Les Burkinabè, les amis du défunt venus de l’étranger, lui ont rendu hommage. Car la renommée de l’homme dépassait les 274 400 Km² du pays.

Ce vendredi 19 août 2022 qui marque le 5e anniversaire de son décès, sa famille biologique, sa famille politique, ses amis et connaissances réunis dans son domicile à Ouagadougou ont encore intercédé pour le repos éternel de l’âme du «Gorba».

C’est presque tous les anciens dignitaires du régime déchu à l’exception de Roch Kaboré qui est à Dubaï pour des raisons de santé, étaient présents au domicile de feu Salifou Diallo à Ouaga 2000, le quartier huppé de la capitale burkinabè.

Parmi ces anciens dignitaires, on pouvait remarquer la présence de Simon Compaoré, président d’honneur du MPP, qui se servait d’une canne pour marcher. Il y avait aussi Alassane Bala Sakandé, Alpha Barry et plusieurs autres anciens ministres sous le régime Kaboré. On a remarqué aussi la présence de Sika Kaboré, l’épouse de l’ex-président Roch Kaboré.

Dr Élise Thiombiano, ancienne ministre et membre du MPP dit n’avoir pas passé assez de temps aux côtés de feu Salif Diallo. Mais le peu de temps qu’elle a eu à le côtoyer, elle garde de lui, l’image d’un grand visionnaire, d’un homme humble et social.

«C’est un monsieur qui avait la vision. Un monsieur qui mettait tout le monde ensemble, un vrai réconciliateur, un ami, un partenaire. Quelqu’un qui savait à quel moment, il faut faire ceci ou cela, comment mettre les petits plats dans les grands plats pour que tout puisse marcher.

C’est vraiment un bon souvenir que j’ai de lui. Parce que c’est quelqu’un que je n’ai pas côtoyé longtemps mais le peu (de temps, ndlr) que j’ai eu à passer avec lui m’a beaucoup inspiré. Vraiment tout ce que je souhaite est qu’il ait un très bon repos», prie-t-elle.

Pour Smaila Ouédraogo, ancien ministre et ancien membre du MPP, Salif Diallo est un grand homme qui a consacré sa vie pour le Burkina Faso.

«Aujourd’hui, c’est le 5e anniversaire de son décès, ça fait déjà 5 ans. On s’est retrouvé pour se rappeler de lui. Et également se ressourcer de tout ce qu’il a pu faire pour le Burkina Faso, de tous les combats qu’il a pu mener afin que nous aussi dans notre pratique quotidienne, nous essayons autant que faire ce qu’on peut avec d’autres personnes de contribuer pour que le Burkina Faso qui traverse des périodes très difficiles puisse sortir de ces difficultés là et renouer avec le processus de développement qui était en cours», dit-il.

De mémoire, feu Salif Diallo a occupé plusieurs postes au Burkina Faso dont le dernier fut la présidence de l’Assemblée nationale.

Willy SAGBE

Burkina24

