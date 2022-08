Burkina Faso : Une centaine de terroristes neutralisés entre le 15 juillet au 15 août 2022 (Armée)

SITUATION GENERALE

Sous la houlette du Commandement des Opérations du Théâtre National (COTN), les forces engagées ont conduit plusieurs actions dans la période du 15 juillet au 15 août. Les actions offensives, les opérations de ciblage et les opérations de soutien aux populations ont permis d’obtenir des résultats importants qui ont contribué à réduire considérablement la liberté de manœuvre des groupes armés terroristes et à renforcer la résilience des populations à certains endroits. L’action de ces groupes terroristes a malheureusement causé des victimes militaires et civiles au cours du mois écoulé.

ACTIONS OFFENSIVES

Plusieurs actions offensives et contre-offensives majeures ont été enregistrées au cours de la période du 15 juillet au 15 août 2022. Le 25 juillet 2022, une action coordonnée de riposte a visé des terroristes qui, après avoir tenté d’attaquer le détachement militaire de KELBO, ont été interceptés par les unités aériennes et terrestres déployées en renfort. Après un bilan consolidé, au moins 50 terroristes ont été abattus. Des véhicules pickup, une trentaine de motos et d’importantes quantités d’armement ont été récupérés.

Une embuscade ayant visé une unité du détachement militaire de BOURZANGA en reconnaissance avec un groupe de VDP a également été repoussée à hauteur de la localité de BOULOUNGA. La riposte de l’unité combinée à l’appui aérien, a permis de neutraliser au moins 34 terroristes et de récupérer leur logistique. On a malheureusement déploré la mort de 04 militaires et de 09 VDP au cours de cette action. La prompte contribution du partenaire français a permis l’évacuation diligente des blessés vers les centres de santé.

D’autres opérations de ciblage conduites dans les régions du Nord, de l’Est, du Centre Est, du Sahel, de la Boucle du Mouhoun et du Centre Ouest ont permis de neutraliser une trentaine de terroristes, détruire des bases logistiques dont le camion-citerne enlevé dernièrement dans la zone de NOUNA, et interpeller plusieurs informateurs et logisticiens terroristes.

Le 08 août 2022, des terroristes ont attaqué la localité de SIMA à quelques kilomètres de SEGUENEGA causant la mort de 05 VDP et 05 civils. Cet incident a créé une certaine psychose au sein des populations de la commune de SEGUENEGA, certains habitants ayant même quitté temporairement la localité. Des unités militaires ont été déployées dans la zone pour conduire des opérations de sécurisation. Ce qui a permis un retour rapide des populations dans la localité et celles environnantes. Les opérations militaires se poursuivent dans la zone afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens.

ACTIONS AU PROFIT DES POPULATIONS

Les Actions Civilo-Militaires conduites au cours du mois écoulé com- prennent des transports terrestres et aérien de vivres, de personnels de l’administration et des sociétés publiques. Il y a également eu des escortes de commerçants pour des approvisionnements en marchandises dans plusieurs localités. Ces actions sont une contribution importante des FDS à la protection des droits fondamentaux des personnes vivant dans les zones durement touchées par le terrorisme.

Plusieurs tonnes de vivres et denrées diverses ont été convoyées par les airs au profit des populations de SEBBA, KELBO, PAMA, SOLLE, TANKOALOU et TITAO grâce aux efforts des armées de l’air du Burkina et du Niger. Plusieurs escortes terrestres ont également permis de ravitailler les populations les plus durement touchées par l’insécurité alimentaire.

Ce sont ainsi plus de 140 véhicules de denrées appartenant à des commerçants qui ont été escortés au profit de la ville de Dori. Le 27 juillet dernier, au moins 130 camions de marchandises ont été convoyés jusqu’à DJIBO. La population de KOURAKOU dans la commune de SEYTENGA a bénéficié d’une campagne de consultations médicales gratuites le 1er août 2022.

Plus d’une cinquantaine de patients ont bénéficié de cette opération. Le régiment d’artillerie de Kaya a participé à une opération don de sang qui a permis de récolter 358 poches de sang au profit des populations de la région du centre-nord.

Par ailleurs, les équipes du Génie Militaire, en collaboration avec le ministère en charge des infrastructures, poursuivent les actions de réparation d’infrastructures endommagées du fait de l’action des groupes terroristes dans certaines zones. Plusieurs autres actions de soutien aux populations sont conduites localement par les unités militaires qui mettent tout en œuvre pour renforcer les liens avec les populations civiles.

EVALUATION DE LA SITUATION SECURITAIRE

Sur la période du 15 juillet au 15 août 2022, l’on constate, comparativement au mois écoulé, une diminution du nombre d’incidents à caractère terroriste ainsi qu’une baisse du nombre de victimes civiles. L’amélioration des capacités de ciblage et d’intervention des FDS a permis d’engager un processus de reprise du contrôle de certains grands axes.

Aussi, a-t-il été constaté des retours progressifs de populations dans certaines zones comme NAGARE, THIOU ET SEYTENGA, mais aussi des départs de populations pour des raisons sécuritaires dans des zones comme BOURASSO ou NAMISSIGUIMA.



Les Forces de Défense et de Sécurité poursuivent inlassablement leurs efforts pour consolider les acquis dans les zones où la vie reprend progressivement tout en intensifiant les opérations militaires dans les zones sous forte pression terroriste. ⤵️

