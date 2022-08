Ces derniers temps au Burkina Faso, on assiste à une prolifération des mouvements ou des fronts. Ce samedi 20 août 2022, un autre nouveau mouvement dénommé «Génération de veille citoyenne» (GVC) a été lancé à Ouagadougou. Les initiateurs de la GVC appellent les Burkinabè à accompagner le processus de transition en cours conduit par le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba.

Une première sortie réussie pour les membres de la «Génération de veille citoyenne» (GVC) au vu de la mobilisation réussie pour le lancement de leur «chose». La salle de spectacle du palais de la jeunesse et de la culture Jean-Pierre Guingané était pleine à craquer.

C’est pour cela d’ailleurs que les géniteurs de ce mouvement défieront le mythique palais des sports de Ouagadougou où ils donnent rendez-vous à leurs militants et sympathisants le 29 octobre 2022 pour lancer leur message de grande mobilisation de soutien aux FDS et aux autorités de la transition.

Selon le coordonnateur national de la GVC, Mathias Ouédraogo, les Burkinabè doivent s’aligner derrière le président Damiba et gouvernement de transition. Pour lui, le président de transition, Paul-Henri Damiba est venu pour répondre à une situation et le peuple doit l’accompagner pour réussir cette mission.

«Nous ne devons pas rester là, à critiquer pour dire comment il gère. Il n’est pas venu avec un programme politique, il est venu avec une mission : comment arriver à sécuriser notre territoire national ?

C’est pour ça, nous disons que l’heure n’est plus à calculer les actes qu’il est en train de faire, s’il réussit ici ou pas. Non, l’heure est venue pour nous de nous mettre ensemble pour véritablement avec tout le cœur, la main sur la poitrine accompagner l’axe qui concerne la sécurité à pouvoir sécuriser l’ensemble du territoire », a-t-il réagi.

Et d’ajouter que : «Nous sommes plus que prêts pour ce qui concerne la République. Parce que ceux qui meurent au front, nous ne sommes pas mieux qu’eux. Ce sont aussi des hommes comme nous.

Et si on dit qu’on sort aujourd’hui, c’est qu’on est prêt à tout pour répondre à l’appel de la République. Nous serons toujours prêts quand les populations jugeront tel ou tel acte est important et qu’il manque des hommes, et qu’il faut des hommes, et que nous sommes des bras valides qui sommes là, et qui pouvions le faire, nous sommes prêts à le faire».

Mathias Ouédraogo a, par ailleurs, soutenu que la situation actuelle du Burkina Faso commande que les Burkinabè aillent au-delà des clivages des hommes, au-delà de qui est au pouvoir et même au-delà d’une obédience politique. Pour lui, c’est une question de la République qui fait appel à une unité d’action des fils et filles du pays sans distinction aucune.

«Que les gens commencent à avoir honte, que les politiciens commencent à avoir honte de parler de leurs intérêts pour le pouvoir. Que tout politicien qui est doué de raison demande l’unité d’actions pour d’abord retrouver un territoire, un pays, un État avant de parler de sa politique. Vous allez faire votre politique où ? Est-ce qu’on peut parler de politique à Kelbo?

Est-ce qu’on peut peut parler de politique à Yirgou? Est-ce que les gens peuvent se rassembler là-bas ? On parle de politique dans un territoire, on est en train de perdre ça, pour un politicien conscient pensons directement à comment d’abord trouver ce qu’on appelle République, État, le Burkina Faso avant qu’on commence à dérouler des programmes politiques», a-t-il martelé.

Quant à Ivonick Somé, vice coordonnateur de la GVC, la transition représente un tournant décisif pour le Burkina. Et c’est une occasion rêvée, a-t-il poursuivi, pour panser les plaies, pour se réconcilier et pour vaincre le terrorisme et aller vers le développement du pays.

