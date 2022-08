Éliminatoire Mondial 2022 : La rencontre Brésil-Argentine ne sera finalement pas rejouée

La décision était dans l’air, elle vient d’être confirmée par la FIFA à travers un communiqué officiel ! L’instance dirigeante du football mondial a annoncé cette semaine que la rencontre des éliminatoires du Mondial 2022 entre le Brésil et l’Argentine, interrompue le 5 septembre dernier après l’intervention de l’agence sanitaire brésilienne sur le terrain, ne sera finalement pas rejouée, informe le média Foot Africa, ce mardi 23 août 2022.

«La FIFA informe que, dans le cadre de la procédure disciplinaire relative aux incidents survenus lors du match Brésil-Argentine du 5 septembre 2021, l’AFA (Fédération argentine), la CBF (Fédération brésilienne) et la FIFA ont réglé le différend devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). L’AFA a été condamnée à payer une amende totale de 150 000 CHF (155 000 euros), dont la moitié a été suspendue pendant une période probatoire de deux ans. La moitié de l’amende à payer (25 % de l’amende totale) sera directement reversée par l’AFA à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), afin de soutenir ses efforts continus de lutte contre le COVID-19», précise le communiqué.

Il convient de rappeler que ce choc entre les deux mastodontes sud-américains avait été interrompu au bout de quelques minutes de jeu dans des conditions jugées invraisemblables. En effet, des membres de l’Agence de vigilance sanitaire brésilienne avaient envahi le terrain pour exiger avec force la sortie de trois joueurs argentins soupçonnés d’avoir enfreint le protocole sanitaire lié au Covid-19 : Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso et Cristian Romero.

Leur soudaine intrusion sur le rectangle vert avait alors provoqué la colère des footballeurs argentins, qui avaient pris le chemin des vestiaires pour protester et le match n’avait pas pu reprendre.

A noter que ce « Clasico » n’avait aucun enjeu sportif, puisque les deux formations sont déjà qualifiées pour le Qatar en novembre prochain. Le Brésil se retrouve dans la Poule G et croisera notamment le fer avec le Cameroun, tandis que l’Argentine défiera l’Arabie Saoudite, le Mexique et la Pologne dans le Groupe C.

Source : Foot Africa

