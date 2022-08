Lutte contre l’insalubrité à Ouagadougou : Des conducteurs de tricycles voulant déverser des excréta d’animaux appréhendés

Sur dénonciation de la Gendarmerie nationale, dans la soirée du lundi 22 août 2022, la Police Municipale de Ouagadougou a appréhendé deux conducteurs de tricycles voulant déverser des excréta d’animaux à proximité du ministère de la défense à Ouaga 2000.

Grâce à la promptitude des éléments de l’arrondissement n°7 et de la Direction de la Police de la Salubrité et de la Tranquillité Publique, ces individus n’ont pas pu commettre leur forfait et leurs engins ont été conduits à la fourrière.

La Police Municipale salue la collaboration entre Forces de défense et de Sécurité, pour la vigilance et la prompte réaction face à l’incivisme de certains citoyens indélicats.

Source : Service de l’Information et de la Communication de la Police Municipale

