Burkina : Bientôt un Conseil national de la réconciliation et du vivre-ensemble

Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 24 août 2022 sous la Présidence du Chef de l’Etat, le Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le ministre porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, a animé un point de presse à l’issue de ce conseil.

La suite après cette publicité

Au titre de la Présidence, le ministre porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, a annoncé la mise en place d’un Conseil national de la réconciliation et du vivre-ensemble (CNREVIE). « Le Conseil national de la réconciliation et du vivre-ensemble est chargé de donner des orientations et de suivre la mise en œuvre du plan d’actions intégrées des stratégies relatives à la cohésion sociale, à la réconciliation nationale, à la prévention de la radicalisation et de la lutte contre l’extrémisme violent au pacte de vivre ensemble.

En outre, il est chargé de donner des orientations pour la réparation et l’indemnisation des préjudices subis par les victimes dont les dossiers sont déjà traités et évalués ainsi que pour le traitement des dossiers nouvellement enregistrés au ministère en charge de la cohésion sociale », a-t-il affirmé.

Le Conseil a instruit le ministre d’Etat Yéro Boly de poursuivre la continuité de la création de ce Conseil national de la réconciliation et du vivre-ensemble.

Écouter l’article

publicite