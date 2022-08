Dr Lassina Zerbo nommé président du Conseil consultatif exécutif pour l’Afrique de NANO Nuclear

Selon un communiqué, NANO Nuclear Energy Inc. a nommé l’ancien Premier ministre burkinabè, Dr Lassina Zerbo, ancien vice-président du Conseil de l’agenda mondial sur la sécurité nucléaire du Forum économique mondial, au poste de président du Conseil consultatif exécutif pour l’Afrique.

La suite après cette publicité

NANO Nuclear Energy Inc. (« NANO Nuclear ») est une société issue des ambitions partagées de micro-réacteur modulaire (mSMR) et de réacteur nucléaire avancé (ANR) d’une équipe technique nucléaire de classe mondiale composée des experts nucléaires les plus influents et les plus importants dans le domaine, travaillant aux côtés de professionnels des affaires et de l’industrie, possédant de solides relations avec le gouvernement et les industries nucléaires privées et publiques.

« L’énergie nucléaire a le potentiel d’être une force de transformation pour le monde et l’équipe derrière NANO Nuclear a montré la vision nécessaire pour être un acteur du changement et vraiment établir un marqueur dans l’industrie« , a déclaré le Dr Lassina Zerbo. « L’Afrique est une région vraiment unique avec une richesse incroyable de talents et de savoir-faire, et je pense que son avenir peut être encore plus prometteur s’il est alimenté par les réacteurs portables de NANO Nuclear. J’ai hâte de voir ce que nous allons accomplir », a-t-il ajouté.

« C’est avec grand plaisir que j’accueille le Dr Zerbo dans l’équipe de NANO Nuclear », a déclaré James Walker, PDG et membre du conseil d’administration de NANO Nuclear. « Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur pour l’Afrique. L’expérience scientifique et diplomatique du Dr Zerbo jouera un rôle inestimable dans cette entreprise, car sa position internationale dans l’industrie de la sûreté nucléaire nous place en bonne position pour véritablement conduire le changement à l’échelle continentale. Le travail vient à peine de commencer, mais je suis ravi de nos débuts prometteurs et de l’équipe derrière NANO Nuclear alors que nous continuons sur la voie du zéro net ».

Écouter l’article

publicite