5 ans du décès de Salifou Diallo : Un panel pour rappeler les œuvres de l’homme

Le Centre international de formation politique Kwame Nkrumah a accueilli Me Bénéwendé Sankara, Lamine Kouyaté et Gervais Marie Raoul Nadembega, ce samedi 27 aout 2022, à Ouagadougou, pour un panel rendant hommage à Salifou Diallo. Salifou Diallo et le parlement ; Salifou Diallo, eau et environnement ; et Salifou Diallo vu par ses camarades, compagnons de lutte et amis, sont les trois (3) thématiques abordées à l’occasion de ce panel.

La première thématique, « Salifou Diallo et le parlement », a été animée par Me Bénéwendé Sankara, Vice-président de l’Assemblée nationale sous Salifou Diallo. L’un des témoignages qu’il a tenus en l’honneur du défunt président de l’Assemblée nationale, c’est le premier propos de ce dernier au lendemain de son élection à la tête de ladite assemblée.

« Le 30 décembre 2015, quand il a été élu avec brio comme président de l’Assemblée nationale, son premier propos que je cite est de dire : ‘’Nous devons avoir à l’esprit que ce pays pauvre en ressources est riche en capital humain et ce capital humain, c’est d’abord la représentation nationale. Nous devons être une assemblée de peuple travailleur du Burkina Faso’’ » a rendu Me Bénéwendé.

Il a également fait savoir que le rabattement de 19% des émoluments des députés, la renonciation aux prêts véhicules, la création de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) ont été quelques projets du défunt président, qui avait la vision à l’orée 2020, de faire de l’Assemblée nationale, une institution forte, moderne, innovante, accessible et au service des populations.

Le thème suivant, « Salifou Diallo, eau et environnement » a été développé par Lamine Kouyaté, ancien Directeur général de l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA). Lamine Kouyaté a fait comprendre qu’il a été surpris et content d’être associé à ce panel car Salifou Diallo a été une source d’inspiration.

Il dit avoir été contacté par Salifou Diallo, ministre de l’environnement et de l’eau en 1995 pour occuper le poste de Directeur général de l’ONEA qu’il a fini par accepter. L’un de ses plus importants souvenirs de ce ministre de l’environnement et de l’eau, dit-il, c’est l’empêchement de la privatisation de l’office de l’eau (ONEA).

Gervais Nadembega, membre du Bureau politique national (BPN) du parti Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), est intervenu sur la thématique « Salifou Diallo vu par ses camarades, compagnons de lutte et amis ».

Afin de mieux faire découvrir la personnalité politique et sociale de Salifou Diallo, Gervais Nadembega a projeté un film de 1 heure 15 minutes. Dans lequel film, des interventions de ses camarades, compagnons de lutte et amis, notamment Roch Marc Christian Kaboré, Emile Paré, Bitiou Germain Nama, Me Halidou Ouédraogo, Pr Basile Guissou, Dr Ibrahim Sanogo, etc.

Le présent panel a été organisé dans le cadre du 5e anniversaire du décès de Salifou Diallo, commémoré officiellement le vendredi 19 aout 2022.

Welly TAMBOURA (Stagiaire)

Burkina 24

