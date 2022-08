Lutte contre le terrorisme : « La meilleure stratégie c’est de gagner sans combattre » (Colonel Auguste Denise Barry)

La Société Burkinabè de géopolitique a organisé une conférence publique sur la lutte contre le terrorisme au Sahel ce samedi 27 août 2022 à Ouagadougou.

Dans l’optique d’éclairer la population sur le terrorisme au sahel, la Société Burkinabè de géopolitique a organisé sa 3e conférence publique ce samedi 27 août 2022 à Ouagadougou.



La conférence a porté sur quatre sous thèmes à savoir le « contexte sécuritaire actuel au Sahel et la question de l’autonomie stratégique » animé par Kalifara Séré, ancien secrétaire général au ministère de l’administration territoriale, « les pistes de renforcement de l’autonomie stratégique en matière de réflexion stratégique de mobilisation des ressources nécessaires à la guerre et de logistique sécuritaire » animé par le colonel Auguste Denise Barry, ancien ministre de la sécurité, « les pistes de la diversification des partenaires de la coopération militaire », Ousmane Traoré, secrétaire général de la défense nationale et le thème » politique et stratégie de sécurité nationale du Burkina Faso« , animé Mahamoudou Sawadogo, expert en sécurité.

Pour Kalifara Séré, avant de parler de négociation, l’armée doit être en position de domination sur l’adversaire. Il s’est même demandé où sont passés les méthodes traditionnelles de lutte contre les ennemis dans les villages. Il a fait allusion à l’utilisation des abeilles, des pythons et caïmans autrefois utilisés pour défendre le territoire.

Ousmane Traoré, a fait savoir que « l’arrivée en 2020 du COVID-19, I’insurrection populaire de 2014 et l’avènement du terrorisme en 2016 sont les trois chocs qui ont révélé la vulnérabilité de notre pays« , a-t-il indiqué.

Également, il a noté que la réorganisation de l’administration, et de la défense nationale sont en cours de réalisation. « Cette nouvelle réorganisation va mettre en place un conseil à la sécurité auprès du Président du Faso« , a-t-il souligné.

En plus, pour Auguste Denise Barry, « la stratégie c’est de gagner sans combattre » avec l’utilisation de certains ressources et outils. Il a précisé que le dialogue avec les groupes terroristes n’est pas à exclure.

Également, il a révélé qu’il n’existe pas d’unité de production d’armes en Afrique de l’ouest pourtant c’est dans cette zone que le besoin se fait sentir.

Mahamadou Sawadogo a révélé que le Burkina Faso est le 4e pays a être touché par le terrorisme. » Le Burkina Faso est condamné à la coopération bilatérale« , a-t-il lancé.

En rappel, la société Burkinabè de géopolitique s’est fixée pour objectif d’apporter sa contribution à la réflexion.

