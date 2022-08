Textes sur le Contenu local : Les acteurs économiques de la région des Cascades sensibilisés

Le Ministère des Mines et des Carrières en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF) et l’Alliance des Fournisseurs Burkinabé de Biens et Services Miniers (ABSM) a organisé ce mercredi 31 août, à Banfora, dans la région des Cascades, un atelier d’informations et d’échanges des acteurs économiques de cette région sur les textes relatifs au contenu local dans le secteur minier.

« Le secteur minier burkinabè est dynamique mais les effets sur l’économie nationale ne sont pas perfectibles. C’est pourquoi, le ministère en charge des mines et ses partenaires ont élaboré des textes dans le but d’accroitre l’impact du secteur minier sur le reste de l’économie nationale. Cette rencontre a pour but d’informer les acteurs économiques de notre région sur les enjeux liés à cette réforme« , a expliqué Koné Diakalia le président de la délégation consulaire régionale des cascades.

Traduisant toute sa reconnaissance aux participants, il les a exhortés à diffuser l’information auprès de tous les opérateurs économiques de la région. « C’est une occasion que nous avons aujourd’hui pour bénéficier du secteur minier« , a-t-il dit soulignant que les opérateurs économiques doivent s’organiser, se former et quitter dans l’informel afin de pouvoir s’insérer dans la chaine d’approvisionnement des mines.

Le Directeur de l’économie minière, Zéphirin Zongo, a également salué la mobilisation des acteurs économiques de la région. Il a expliqué que cette rencontre entre dans le cadre des tournées de vulgarisation de textes relatifs au contenu local, organisées le ministère des mines et des carrières en collaboration avec la CCI-BF et l’ABSM.

Plusieurs communications ont marqué cette rencontre d’échanges. La première intitulée : « Stratégie nationale du contenu local : opportunités, enjeux et défis » a été présentée par Mahamady Nombo, chef de service de développement du contenu local, la deuxième en lien avec les textes sur la fourniture locale a été animée par Zéphirin Zongo, directeur de l’économie minière et la troisième présentée par Alin-Noumonsan Kambou, président de la commission Service au sein de l’ABSM a porté sur les « stratégies pour saisir les opportunités des marchés miniers« .

Les échanges ont porté entre autres, sur la capacité des entreprises locales à satisfaire les commandes des sociétés minières, la connaissance de la mine et son mode de fonctionnement, l’accès aux financements etc. Dans l’ensemble, les participants ont apprécié positivement ces échanges et souhaité l’organisation d’autres cadres d’échanges.

Depuis 2009, le secteur minier burkinabè est en pleine expansion, constituant de fait, un levier incontournable dans le développement du pays. Si l’apport du secteur au budget de l’Etat est appréciable, force est de constater qu’il ne constitue pas jusque-là une aubaine pour le développement d’une économie locale dynamique à travers les acteurs locaux.

C’est dans ce sens que conformément au Code minier, une stratégie de développement et de promotion de la fourniture locale au profit du secteur minier a été élaborée par le ministère en charge des mines en concertation avec les acteurs du secteur.

La stratégie nationale du contenu local dans le secteur minier 2021-2025 et son plan d’actions 2021-2023 ont été adoptés depuis décembre 2021. Deux textes (décret et arrêté) relatifs à la fourniture locale ont été adoptés respectivement le 11 novembre et le 30 décembre 2021 et sont entrés en vigueur au 1er janvier 2022.

Source : Ministère des Mines et des Carrières

