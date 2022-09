Mercato-foot : Abdoul Guiebre continue sa transition à la Reggiana

Le Modena FC a annoncé ce jeudi 1er septembre 2022, qu’il a vendu temporairement le joueur Abdoul Razack Guiebre à la Reggiana. »

Abdoul Guiebre, internationale burkinabè ne sera finalement que de passage à Modène. L’ailier gauche enlevé il y a une semaine à Monopoli est en effet destiné à saluer le carré émilien pour se déplacer de quelques kilomètres.

En fait, Tout semblait fini et au contraire soudain le rebondissement. Abdoul Guiebre au final ne sera pas un joueur de Bari . Pour l’ailier qui a récemment déménagé à Modène en provenance de Monopoli, Reggiana aurait gagné , auteur d’un contre-dépassement sensationnel sur les rouges et blancs. Pour le dévoiler. Il évoluera donc en série C jusqu’à la fin de la saison.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

