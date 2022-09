Rencontres citoyennes 2022 : Endogène veut revaloriser la célébration de la reconstitution de la Haut Volta

Les rencontres citoyennes 2022, de l’association Endogène, au paravent nommé rentré de l’association, ont été lancées ce dimanche 4 septembre 2022, date de la reconstitution de la Haute Volta. Placées sous le thème « Co-construction des chantiers du renouveau pour le changement de paradigme », ces rencontres entendent se consacrer à la revalorisation de la célébration du 75ème anniversaire de la reconstitution de la Haut Volta.

Pour ce faire, plusieurs activités ont été inscrites au programme dont des activités de réflexion à travers des panels et des conférences, la célébration de la reconstitution, des actions de solidarités, des activités sportives et de fraternisation mais aussi la concrétisation du prix des acteurs qui se sont illustrés dans la construction de la nation lancé depuis l’année dernière .

Ces activités en question ont pour objectif selon le secrétaire général du mouvement Endogène, Barthélémy Tenkodogo, de redonner une dynamique importante à cette date tant « oubliée » mais qui est cruciale pour le pays de hommes intègres.

« Il est temps pour nous de redonner au 4 septembre sa vrai place dans les événements majeurs célébrés dans notre pays. Notre association réitère son appel (…) pour qu’il y ait des marques tangible pour magnifier cette date dont la dédicace d’un nom d’une avenue (…) ou un monument dont le nom y est dédié », a déclaré le secrétaire général du mouvement Endogène.

L’autre volet de ces rencontres (rentrés), selon Barthélémy Tenkodogo est de maximiser sur L’entrepreneuriat social à travers un développement endogène. « Il sera déployé dans les prochains mois, le dispositif d’appui aux jeunes et aux femmes dénommé Endogène Ecosystem Builder (EEB). (…) l’objectif de ce dispositif est d’accélérer la dynamique de développement endogène pour une plus grande indépendance économique. Nous allons mettre l’accent sur les objets et valeurs du Burkina Faso pour y arriver. Le projet touchera les 13 régions du Burkina Faso et se donne pour ambition de structurer, lancer et développer 100 projets promouvant un développement », a ajouté le secrétaire général.

Il faut dire que le lancement de ces rencontres citoyennes fait suite à l’activité sportive de l’association et tous entrants dans le cadre de la célébration de la reconstitution de la Haut Volta. A la date de ce jour est également prévue une soirée Endogène au foyer de l’association.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

