Affaire Ollo Mathias Kambou : « Nous, les OSC du mouvement Sauvons le Burkina, souhaitons qu’il soit déféré à la MACO »

Le lundi 5 septembre 2022, Ollo Mathias Kambou, membre du mouvement des intellectuels du Faso et du Balai Citoyen, a été interpellé à la sortie d’une émission spéciale à Omega Tv par la Brigade Centrale de Lutte contre la Cybercriminalité (BCLCC). Pour soutenir leur camarade, les membres du mouvement Balai Citoyen ont organisé une marche, ce mardi 6 septembre 2022. Cette marche sera contrée par le mouvement Sauvons le Burkina, une autre organisation de la société civile.

Mardi 6 septembre 2022, les membres du mouvement balai citoyen ont convié une marche de soutien à la faveur de leur élément qui a été pris par la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité.

Annoncée pour 10heures, cette marche ne suivra pas son cours comme prévue. A partir de 10h et quart, les membres du mouvement sauvons le Burkina vont s’inviter à la partie. Déjà sur les lieux, ils vont s’opposer farouchement à la marche. Entre injures, mécontentements, ils ne vont pas passer par mille chemins pour exprimer leur ras-le-bol.

« Il est sur les plateaux, ce n’est pas sa première sortie, on ne peut pas permettre, on est dans un Etat, effectivement il y a la liberté d’expression, mais au-delà de cette liberté, il faut savoir respecter sa propre personne. L’éducation que nous avons reçue de nos parents, on ne peut pas sur un plateau où on est écouté non seulement au Burkina Faso, à l’international, proférer des insanités de cette nature à l’endroit de votre première autorité même si elle est mal aimée de vous.

Nous ici, c’est clair, nous avons lancé des alertes, le balai citoyen a lancé des alertes comme quoi, ils vont se retrouver ici pour marcher. Si c’est parce que leur élément, sous le coup de la loi, a été arrêté, qu’on dise de marcher pour libérer. Ici il faut marcher pour qu’on libère les territoires qui ont été conquis par les groupes armés terroristes », lance un manifestant visiblement remonté.

« Aujourd’hui, un …, excusez-moi du terme, un … qui vient sur un plateau et qui se met à insulter un président, quelle que soit la hauteur, quel que soit le degré, on ne peut pas insulter un président. Toute chose se règle en diplomatie.

Donc, il n’a pas le droit d’aller sur un plateau, dire quoi que ce soit. Nous on condamne ce qu’il a fait, donc on doit l’arrêter et il doit rester là-bas. Nous, les OSC du mouvement sauvons le Burkina, on souhaite qu’il soit déféré à la MACO », s’exprime Kadiatou Ganamé, membre du mouvement sauvons le Burkina.

Entre coups de poing, et injures, ils se sont affrontés sous le regard des forces de défense et de sécurité sur place. Pour finir, les membres du mouvement balai citoyen n’ont pas tenu de déclaration comme prévu…

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

