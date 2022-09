Alliance Néo-Panafricaniste pour les Alternances (ANPA) : Une nouvelle alliance politique au Faso

Le regroupement des partis politiques se poursuit au Burkina Faso. Ce mardi 6 septembre 2022, une dizaine de partis politiques se sont regroupés pour former l’Alliance Néo-Panafricaniste pour les Alternances (ANPA). Dès sa création, cette alliance entend, par l’union de leurs forces, conquérir le pouvoir d’Etat.

L’objectif de cette alliance composée d’une dizaine de partis est, comme toute formation politique, la conquête du pouvoir d’Etat de façon démocratique, selon Yacouba Barry, président du parti de la Convergence pour l’Émergence et le Développement (CED), parti membre de l’alliance.

D’entrée en jeu dans cette arène politique, l’ANPA, qui entend instaurer une culture démocratique fondée sur nos valeurs, nos conditions d’existence s’est prononcée sur la situation qui prévaut au pays des hommes intègres.

En effet, tout en affirmant avoir perçu une « lueur d’espoir » à travers l’adresse à la nation du chef d’État Paul-Henri Sandaogo Damiba du 4 septembre 2022, ce nouveau regroupement à mis sur la table plusieurs propositions. Il s’agit entre autres d’une amnistie et une grâce présidentielle pour les condamnés politiques, la reprise des forces de l’ordre radiées, un sursaut patriotique et une union sacrée pour une sortie de crise, etc.

En terme de coopération Yacouba Barry, au nom de l’alliance a proposé une coopération sous régionale entre les anciens pays du G5 Sahel, le Bénin, le Togo et le Nigeria, tous des victimes des attaques terroristes. « L’ANPA croit en outre que le renforcement de la communauté universelle acquiert de plus en plus de valeur d’impératif en raison des menaces globales qui pèsent sur le monde », a-t-il conclu.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

