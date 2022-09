Jean-Luc Mélenchon apporte son soutien à Ollo Mathias Kambou et Serge Bayala

Jean-Luc Mélenchon apporte son soutien à Ollo Mathias Kambou et Serge Bayala

« Soutien aux militants du Balai Citoyen burkinabè : Ollo Mathias Kambou, emprisonné, et Serge Bayala, dont le véhicule a été incendié. Solidaire avec ceux qui ont mis fin à la dictature de Compaoré, et pour la défense des acquis de la révolution citoyenne burkinabè », a écrit Jean-Luc Mélenchon, homme politique français et Président du parti « La France insoumise », sur Twitter ce mercredi 7 septembre 2022.

La suite après cette publicité

Soutien aux militants du Balai Citoyen burkinabé : Ollo Mathias Kambou, emprisonné, et Serge Bayala, dont le véhicule a été incendié. Solidaire avec ceux qui ont mis fin à la dictature de Compaoré, et pour la défense des acquis de la révolution citoyenne burkinabé. pic.twitter.com/lvjMnxhANy — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) September 7, 2022

En rappel, le président du Parti « La France Insoumise » (LFI), Jean-Luc Mélenchon, dans le cadre de son séjour au Burkina Faso, était dans les locaux du mouvement de la société civile, le « Balai citoyen », le dimanche 18 juillet 2021 à Ouagadougou.

Écouter l’article

publicite