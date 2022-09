L’École Supérieure Polytechnique de la Jeunesse (ESUP-J) est une école de formation pluridisciplinaire dans les domaines de Sciences et Technologies et de Sciences de Gestion.

ESUP-Jeunesse c’est 16 diplômes reconnus par le Cames.

Pour sa rentrée 2022-2023, ESUP-Jeunesse vous offre des formations en DTS Licences ;

Masters en : Finance Comptabilité, Électromécanique, Bâtiments et travaux publics, Mines et Carrières, Gestion et Maîtrise de l’Eau, Topographie.

Master Énergies Renouvelables et Efficacité énergétique, master en infrastructures ;

Master en Géotechnique et un Master en Finance Comptabilité et Contrôle et des filières en licence Design d’espace.

ESUP-Jeunesse c’est aussi des enseignants qualifiés, et des partenariats conclus avec des universités nationaux et internationaux.

ESUP-Jeunesse, nous formons des bâtisseurs d’avenir.

Contact : +226 25 36 56 00 / 63 00 30 96

WhatsApp : 226 72 80 94 94

Email : [email protected]

Site Web : www.esupjeunesse.net

