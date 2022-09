Disparition de Paul-Miki Roamba : Le Premier ministre témoigne sa compassion à la famille éplorée

Suite au décès du journaliste Paul-Miki Roamba, précédemment Directeur Général de Omega Médias, le Premier ministre, Albert Ouédraogo, s’est rendu ce dimanche 11 septembre 2022 dans sa famille. Il a réconforté les parents du défunt, et leur a transmis les condoléances du Président du Faso et de l’ensemble du Gouvernement.

Le journaliste Paul-Miki Roamba est décédé le samedi 10 septembre 2022 à Ouagadougou, selon un communiqué du Groupe Omega Medias dont il était le Directeur Général. Le 23 août dernier, il avait co-animé à la Primature, avec un journaliste de la Télévision nationale, le Grand entretien accordé par Son Excellence Albert Ouédraogo, sur la situation de la Nation.

Sa disparition brutale fut donc un choc pour le chef du Gouvernement, qui est allé ce dimanche dans la matinée, présenter ses condoléances à la famille éplorée.

« C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris la disparition brutale du journaliste Paul-Miki Roamba, précédemment Directeur Général de Omega Medias. Je n’ai eu l’occasion de le rencontrer que rarement, mais ces quelques moments m’ont permis de découvrir un homme sympathique, intéressant et cultivé.

J’ai encore été marqué par le talent et le professionnalisme de ce jeune journaliste, à l’occasion du grand entretien que j’ai accordé à la télévision nationale, le 23 Août dernier, et dont il était l’un des animateurs. Il nous quitte à la fleur de l’âge, après une vie professionnelle bien accomplie dans le monde des médias, apportant ainsi sa pierre à l’édification du Burkina Faso. En ces moments douloureux, je voudrais, au nom du Président du Faso et au nom des membres du Gouvernement de la Transition, lui rendre un vibrant hommage.

Je présente mes condoléances les plus émues à ses familles biologique et professionnelle. Repose en paix, Paul-Miki Roamba ». Tels sont les mots que le Premier ministre, Albert Ouédraogo, a laissés dans le livre de condoléances de la famille Roamba.

Source : DCRP/Primature

Programme officiel des obsèques Lundi 12 à 20h00: Veillée de prière au domicile du defunt sis à Balkuy

Mardi 13 à 10h: Levée de corps à la morgue de Tengandogo

11h: Absoute à la paroisse Jean XXIII suivie de l’enterrement au cimetière de Gounghin.

