Collecte de sang pour les accidentés : L’association « Zéro goutte de sang sur la route » mobilise plus de 100 poches

Dans le cadre de ses activités de sensibilisation, l’association « Zéro goutte de sang sur la route » a initié une opération de collecte de sang pour les accidentés, ce samedi 10 septembre 2022, dans les locaux de l’Office National de Sécurité Routière à Ouagadougou.

Chaque année des milliers de personnes sont soignées grâce au sang qui leurs sont transfusés. En cette période estivale, les malades sont de plus en plus nombreux à cause du paludisme mais aussi à cause des accidents de la route. Afin d’apporter sa modeste contribution, l’association « Zéro goutte de sang sur la route » a tenu une opération de collecte de sang en faveur des accidentés en particulier et pour tous les malades en général ce 10 septembre 2022.

Madi Ouédraogo, secrétaire général de l’association Zéro Goutte de sang sur la route, a laissé entendre que cette activité n’est pas la première du genre, car ils la renouvellent chaque quatre mois au sein de l’ONASER.

« Ce n’est pas la première fois que nous faisons ce genre de collecte parce que nous trouvons que les victimes d’accidents perdent naturellement du sang et lorsqu’on perd du sang on peut perdre la vie. Cette période est très importante car nous sommes dans une période où le paludisme sévit et il y a beaucoup d’anémiés. Il faut retenir que l’objectif principal c’est d’aider les accidentés mais si le sang est disponible au niveau du CNTS, cela peut aider d’autres malades aussi et c’est ce qui nous motive réellement », a-t-il expliqué.

Coté mobilisation, c’est une satisfaction générale qui est notée aux dires de Madi Ouédraogo. En effet, c’est avec un objectif atteint de 100 poches de sang que les membres de l’association se sont donnés rendez-vous pour une prochaine fois, en ne manquant pas d’inviter les autres à emboiter leurs pas.

« L’association Zéro goutte de sang en matière de mobilisation est devenue championne car depuis le matin les gens n’ont fait que défiler. Nous avons eu plus de 120 personnes inscrites. Nous sommes satisfaits de cette mobilisation et nous profitons pour lancer un appel à ceux qui sont réticents de venir donner de leur sang. Sauver une vie c’est un acte citoyen, c’est un acte salvateur », a terminé Madi Ouédraogo, secrétaire général de l’association.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

