Sénégal: Macky Sall nomme Amadou Ba au poste de Premier ministre

Sénégal – La nomination d’un nouveau Premier ministre était attendue pour ce samedi 17 Septembre 2022 et c’est ce qui fut. Amadou Ba a été nommé au poste de Premier ministre. Il avait été ministre de l’Économie et des finances et ministre des Affaires étrangères.

La composition du nouveau gouvernement est encore attendue dans les prochains jours. Avant cela, le président Macky Sall s’était adressé à ses concitoyens ce vendredi 16 Septembre au soir les invitant à « l’unité » tout en déplorant les sérieux heurts au parlement lors de la rentrée parlementaire le lundi 12 Septembre dernier.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source : RFI

