Burkina Faso : Le propriétaire de la mine de Perkoa annonce la démission de son PDG

Trevali Mining a annoncé le 16 septembre 2022 la démission de son PDG Ricus Grimbeek et du directeur de l’exploitation Derek du Preez. Ces départs interviennent dans un contexte difficile pour la compagnie minière canadienne.

En plus de l’inondation qui a causé la mort de huit mineurs à sa mine de zinc Perkoa au Burkina Faso il y a quelques mois, et entrainé la condamnation de son directeur local la semaine écoulée, elle a dû placer sa mine de zinc Caribou (Canada) en régime de maintenance et entretien et suspendu un projet d’agrandissement de sa mine de zinc Rosh Pinah en Namibie.

Source : Agence Ecofin

