Procès Dabo Boukary : « C’est Mamadou Bamba qui a lu la note qui annonçait le début de la répression », selon Séni Koanda

L’audience a repris ce mercredi 21 septembre 2022 au Tribunal de grande instance Ouaga II avec la dernière vague des dépositions dans le cadre du procès de l’assassinat de Dabo Boukary.

La suite après cette publicité

Séni Koanda est à la barre pour sa déposition. Il faisait partie du comité exécutif de l’ANEB au moment des faits. Sur la question de l’expulsion des enseignants et des étudiants des salles de classe par les étudiants exclus à l’époque, ces accusations ne sont pas fondées, selon Séni Koanda.

« Dabo était en 7e année de médecine, il ne venait même pas sur le campus et il y a d’autres qui étaient en stages qui ne venaient pas au campus. C’est parce qu’ils étaient juste des militants de l’ANEB qu’ils ont été exclus. Je ne vois pas comment nous pouvons aller forcer des étudiants et enseignants à sortir des salles de classe ». Il répondait aux interrogations de Maître Prosper Farama, avocat de la partie civile.

L’accusé Mamadou Bamba a réagi suite à la déposition de Séni Koanda. S’il est cité comme l’un de ceux qui ont donné les noms des étudiants à exclure, il ne reconnait pas les faits : « Je n’ai jamais nié qu’il y ait des étudiants qui ont donné des noms d’autres étudiants, mais j’ai dit que je n’en sais rien.

Nous, au niveau des CR du Front populaire, notre rôle était d’emmener les étudiants à adhérer au Front Populaire. Eux ils sont un syndicat et nous nous sommes un démembrement d’un parti politique. Moi je connais pour moi ; je ne sais pas qui et qui ont fait quoi. Je ne suis pas responsable des faits et gestes des autres ».

Si selon Séni Koanda, les CR du campus régnaient en maîtres absolus et interdisaient des activités de l’ANEB, Bamba Mamadou dit avoir instruit au comité des CR de ne rejeter aucune demande. Mais Séni Koanda est formel : « C’est eux qui étaient les hommes puissants car on nous demandait de nous taire pour que les CR puissent parler ».

Il faut rappeler que Séni Koanda était le président de l’ANEB et Mamadou Bamba était membre du Comité Révolutionnaire du Campus au moment des faits. Les deux étaient des médecins en formation.

Sur une question de Maître Mamadou Sombié, avocat de Bamba Mamadou, Séni Koanda a réagi. Maitre Sombié : « Pensez-vous que Bamba Mamadou avait le temps de connaître tous les domiciles des militants de L’ANEB ? ».

« Cette question, monsieur Bamba est mieux placé pour répondre. Mais je précise que monsieur Bamba était membre du bureau CR. Et il n’était pas seul ; ils (les CR) avaient des représentants dans tous les établissements à Ouagadougou. Le 15 mai, à la radio et à la télé, c’est Mamadou Bamba qui a lu la note qui annonçait le début de la répression. Le 16 mai, il a empêché la manifestation. Ce sont des faits et non des rumeurs. Ceux qui ont fait le travail, c’est le bureau CR sous la direction de monsieur Bamba Mamadou », lance Séni Koanda.

Maitre Prosper Farama établit la responsabilité de Mamadou Bamba en tant que membre du bureau des CR au moment des faits.

Bamba Mamadou dit assumer la responsabilité des déclarations en tant que responsable des CR mais ne reconnaît pas tous les faits et gestes de certaines brebis galeuses qui ont agi ainsi.

« J’assume ce qui a été écrit. Quelqu’un d’autre ne pouvait pas lire la déclaration du 15 mai car j’étais le Président des CR du campus. J’ai failli démissionner du Bureau. Mon papa m’a mis à l’école c’est pas pour devenir CR. Ce que je dis je n’ai jamais été un intermédiaire pour qu’un militaire fasse du mal à quelqu’un. Ceux qui m’accusent moi je ne cherche pas à les convaincre. Il ont leurs points de vue », a-t-il dit.

Écouter l’article

publicite