Burkina Faso : L’ALT échange avec les partenaires techniques et financiers

S’est ouverte ce lundi 26 septembre 2022 à Ouagadougou, la journée d’échanges entre les partenaires techniques et financiers (PTF) de l’Assemblée législative de transition (ALT) et les membres de cette institution sous la présidence de Aboubacar Toguyeni, président de l’ALT. Cette rencontre vise à mobiliser des ressources pour la mise en œuvre de la feuille de route des actions prioritaires de l’ALT allant dans la période 2022-2024.

La suite après cette publicité

L’ALT réunit ses partenaires techniques et financiers afin de chercher comment mobiliser des ressources surtout financières pour la mise en œuvre de ses actions pour la période 2022-2024. Ce, pour contribuer à la lutte contre le terrorisme et favoriser la refondation de l’État dont souhaitent les autorités actuelles du Burkina.

« La lutte contre le terrorisme mobilise les moyens au point que d’autres secteurs d’activités, aussi nécessaires pour notre peuple, pourraient souffrir de moins de financement du budget national », a affirmé Aboubacar Toguyeni, président de l’ALT.

L’appui des partenaires techniques et financiers a permis de consolider l’expertise de l’administration parlementaire au cours des deux législatures antérieures, a indiqué le président de l’ALT. « Nous vous sollicitons pour l’accompagnement de l’ALT pour qu’ensemble, nous puissions lutter efficacement contre le terrorisme à travers une action parlementaire performante de contrôle et de représentation des intérêts des populations et nous posions les bases d’un État post-crise viable transparent et au service des citoyens », a-t-il dit.

Il a poursuivi que ceci ne saurait être possible que si résolument le Burkina arrive à opérer des « reformes audacieuses adaptées de sorte à éradiquer à terme la corruption et asseoir les bases d’une démocratie durable et d’un développement au profit des populations ».

Devant les représentants des partenaires techniques et financiers, Aboubacar Toguyeni a assuré que ce sont plusieurs chantiers que son institution compte démarrer et souhaite ainsi leur appui. « Notre rêve est qu’ensemble, nous parvenons à bâtir des institutions fortes et performantes de sorte à faciliter la réalisation avec efficacité », a-t-il avancé.

Enfin, il a rassuré aux partenaires techniques et financiers que l’ALT est disposée à garantir la bonne gestion des ressources qui seront mises à leur disposition.

Écouter l’article

publicite