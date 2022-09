42e Journée Mondiale du Tourisme (JMT-2022) : Randonnée touristique au profit des enfants des FDS

Dans le cadre de la commémoration de la 42e Journée Mondiale du Tourisme, le Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, sous la conduite de la Direction générale du tourisme et de l’Office national du Tourisme Burkinabè (ONTB) a organisé ce dimanche 25 septembre 2022 une randonnée touristique au profit des enfants des forces de défense et de sécurité (FDS).

Le Top départ de cette randonnée pédestre a été donné par sa Majesté le Naaba Saneem, chef du Canton de Ziniaré. Sa Majesté a salué l’initiative, encouragé les organisateurs et a surtout permis aux participants de découvrir, avec plus de détails la riche histoire de la cité de Naaba Oubri.

Pour la Directrice générale de l’ONTB, Mme Yelli Marguerite DOANNIO/SOU cette activité s’inscrit dans une démarche pédagogique en ce sens qu’elle permettra aux enfants de grandir avec la culture de la pratique du tourisme. Aussi, seront-ils de meilleurs relais d’informations touristiques auprès de leurs camarades.

C’est pourquoi, conformément à la volonté des plus hautes autorités du département en charge du tourisme qui est d’œuvrer à l’amélioration de la pratique du tourisme interne, elle s’engage à privilégier les enfants et les jeunes dans son action.

Quant à la Directrice générale du tourisme, Mme Monique ILBOUDO/OUEDRAOGO, l’implication des enfants des forces de défense et de sécurité (FDS) est une manière pour le Ministère de rendre un vibrant hommage aux FDS qui se battent jour et nuit pour la défense de la patrie et pour que le tourisme burkinabè tienne toujours debout.

L’activité a réuni plus de 300 enfants des FDS, du village de Laongo et des travailleurs dudit Ministère. Tous se sont regroupés à Ziniaré, au rond-point Naaba Oubri avant de prendre ensemble la direction du site des sculptures sur granites de Laongo.

(Source : ONTB)

