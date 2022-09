L’équipe « Ban-Ki Moon » remporte la 2ème édition du « grand tournoi petits poteaux »

L’équipe de football « Ban-ki Moon » était opposée à celle de Bagad FC, au compte de la finale du tournoi de l’Association Sportive Petits Poteaux du Kadiogo (AS/PK) dénommé « tournoi petits poteaux » au quartier Zone 1 de Ouagadougou, ce dimanche 25 septembre 2022. Résultats de cette apothéose, 1 but à 0 en faveur de Ban-Ki Moon après les séances de tirs aux buts.

Des altercations, de l’engagement, des duels et du spectacle sont brièvement les qualificatifs de cette rencontre marquant la finale du « grand tournoi petits poteaux » de l’Association Sportive Petit poteaux du Kadiogo (AS/PK), tenue ce dimanche 25 septembre 2022.

Débutée depuis le 4 septembre 2022, avec 16 équipes, la finale a tenu toutes ses promesses. D’entrée, les deux équipes n’ont pas attendu longtemps pour montrer de l’abnégation et de la détermination. Cependant, cela n’a pas été suffisant, car il a fallu attendre les séances des tirs aux buts pour voir Ban-Ki Moon l’emporter sur un score de 1 but à 0, après un score nul et vierge, à l’issue des deux périodes.

Une différence à la dernière minute que le capitaine de l’équipe vainqueur, Nicolas Ky a dédiée à l’expérience des joueurs de la team. Cette même ambiance que le représentant du directeur général des sports Sahouna Zoua a salué, tout en assurant l’accompagnement du ministère pour ce genre d’initiative. Il l’a d’ailleurs qualifié d’unificateur et promoteur d’une cohésion sociale dans ce contexte.

Il faut dire que cette initiative en est à sa deuxième édition et le promoteur Guy Guigma, Secrétaire Général de AS/PK n’a pas manqué d’indiquer qu’elle n’a pas bénéficié d’accompagnement comme il « se doit ». « Quand on part dans les moindres recoins du Burkina Faso, les jeunes sont vraiment intéressés par les petits poteaux, et nous avons voulu réellement interpeller les autorités pour sa promotion au Burkina Faso, comme dans d’autres pays. La jeunesse est très amoureuse des petits poteaux », a-t-il ajouté.

La première édition de ce tournoi s’est tenue en 2020. Pour une raison de participation des « Etalons petits poteaux » à la CAN de cette discipline, en 2021, en Côte d’Ivoire, où ils ont obtenu la 4ème place, sur plusieurs nations d’Afrique en lice, cette année est la deuxième édition.

En terme de perspectives, une autre compétition de la discipline est prévue en fin de l’année 2022 et un championnat national en 2023, comme l’a dit le SG.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

