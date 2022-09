5e tournoi Maracaña organisé par Yves Kafando : L’équipe « les Amis » championne

La grande finale de la 5e édition du tournoi de Maracaña organisé par Yves Kafando, membre de l’Assemblée législative de transition (ALT), a eu lieu ce dimanche 25 septembre 2022 à Garghin, une banlieue de la capitale burkinabè. Cette initiative, selon son géniteur, vise à renforcer la cohésion entre les jeunes en ces moments d’insécurité que traverse le pays.

Au bout de la première explication de cette rencontre, c’est l’équipe les Amis qui a eu raison de l’équipe As Victoire en ouvrant le score dès la troisième minutes de jeu.

Mais il faut préciser que cette réalisation est un but contre son camp, car la balle qui a fini au fond des filets adverses était une frappe de l’équipe les Amis contrée par un joueur de AS Victoire qui a trompé la vigilance de son portier. 1-0, c’est le résultat à la fin de la première partie du jeu.

Malgré quelques tentatives stériles de l’AS Victoire pour revenir au score, la seule occasion qui aura retenu l’attention des spectateurs du terrain de Garghin fut celle de l’équipe adverse qui a trouvé la transversale à la 27e minutes de jeu de la seconde période. Impuissants dans leur finition, les joueurs de As Victoire seront sanctionnés par le score d’un but à zéro (1-0) au coup de sifflet final.

Yves Kafando, promoteur du tournoi mais également membre de l’Assemblée législative de transition, a rappelé que son initiative vise à renforcer les liens d’union, de cohésion, de solidarité et de fraternité entre les jeunes de la ville de Ouagadougou en général et ceux de Garghin en particulier.

Selon ses dires, aujourd’hui ces facteurs sont plus que jamais recherchés au pays des Hommes intègres au regard de la situation sécuritaire difficile.

«Je pense que nous n’avons pas eu de tort de commencer cela (tournoi, ndlr) depuis belle lurette, et aujourd’hui, il est plus que jamais nécessaire que nous puissions nous tenir main dans la main pour que nous puissions résoudre la question sécuritaire qui met à mal ces facteurs dans notre pays», a-t-il soutenu en se disant satisfait du jeu étalé par les deux équipes finalistes.

«Comparativement à certaines éditions où nous avons eu quand même beaucoup de difficultés, j’avoue que cette année, nous sommes très satisfaits. Et les jeunes gens ont compris l’esprit pour lequel nous leur avons fait appel à cette 5e édition qui est la cohésion», s’est-il réjoui.

Quant à Mathias Kadiogo, représentant du parrain a indiqué qu’aujourd’hui suite à la situation sécuritaire difficile du pays, il est important de soutenir de telles initiatives qui permettent aux populations d’oublier un tant soit peu toutes ces douleurs qui leur sont imposées par les terroristes.

Le capitaine de l’équipe championne de cette 5e édition a salué les compétences de l’équipe adverse qui ne leur a pas rendu la tâche facile. « Mais dans tout match, il faut un vainqueur, nous sommes contents de notre victoire de ce soir », a-t-il dit.

Il faut noter que l’équipe championne est repartie avec une enveloppe de 100 000 FCFA, deux ballons et un jeu de maillots. La vice-championne a reçu une enveloppe de 75 000 FCFA, un ballon et un jeu de maillots. Les 3e et 4e équipes ont-elles aussi été récompensées. Également, cette 5e édition a connu la participation de 20 équipes.

