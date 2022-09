Tiktok : Désormais, la description des vidéos passe de 300 à 2.200 caractères maximum

TikTok vient d’agrandir le nombre de caractères possibles dans la description des vidéos. En plus de permettre aux créateurs d’interagir différemment avec leurs abonnés, cette nouveauté va également aider l’application à explorer l’un de ses nouveaux usages : la recherche, selon le média Siècle Digital ce lundi 26 septembre 2022.

La suite après cette publicité

Cette nouveauté a été repérée par Matt Navarra, spécialiste et consultant sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, il explique que TikTok a étendu le champ de description des vidéos de 300 à 2 200 caractères, soit une augmentation de 730% de l’espace disponible pour décrire le contenu.

« Cela vous permet d’exprimer plus de détails sur vos créations, en décrivant ce que vos vidéos montrent, ce qui vous donne la possibilité de vous rapprocher de votre public, de générer plus d’engagement tout en devenant plus consultable et mieux recommandé par TikTok aux spectateurs », explique la plateforme.

En effet, TikTok est devenue incroyablement populaire en peu de temps. Elle est désormais l’application la plus téléchargée au monde, et attire majoritairement un public très jeune. Ce public a des habitudes de consommation de contenu bien différentes, et est en train de modifier en profondeur les usages des applications de réseaux sociaux.

ByteDance, la maison mère de TikTok, compte bien capitaliser sur cette tendance et contrairement à d’autres plateformes, elle peut se baser sur du concret avec Douyin. Avec ses 600 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, le clone de TikTok est disponible en Empire du Milieu depuis des années, et son utilisation actuelle laisse entrevoir le possible avenir de TikTok.

De son côté, Douyin propose désormais la livraison de repas en Chine, preuve de la diversification de ses activités. Dans le reste du monde néanmoins, TikTok va devoir concurrencer des mastodontes comme Instagram, mais sa très grande popularité chez les jeunes lui laisse présager un bel avenir.

Source : Siècle Digital

Écouter l’article

publicite