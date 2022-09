Lutte contre les trafics illicites : La Brigade Mobile des douanes de Manga opère une importante saisie de drogue de type cocaïne

L’une des missions de l’Administration des douanes est d’assurer la protection des populations contre le trafic illicite d’armes, de drogues et autres substances psychotropes.

C’est dans ce cadre que les agents de la Brigade Mobile des douanes de Manga ont procédé, le 03 septembre 2022, à une saisie de cocaïne, d’un poids total de 372,96 kilogrammes dont la valeur est estimée à 22.018.018.478 francs CFA.

En effet, au cours d’un service de contrôle, les agents de la Brigade Mobile des douanes de Manga ont arrêté un véhicule. Une fouille minutieuse dudit véhicule conduit à la Brigade Mobile a permis de découvrir des sacs et valises contenant des plaquettes emballées et remplies de poudre de cocaïne dans des cachettes soigneusement aménagées.

Quant aux trafiquants appréhendés, au nombre de deux, ils ont été remis à la Police.

Il est important de souligner que les substances psychotropes tombent sous le coup de la prohibition absolue et que leur importation, exportation et transport constituent une contrebande des marchandises prohibées, prévue et sanctionnée par les dispositions du Code des Douanes du Burkina Faso.

Au regard de cette importante saisie, le Directeur Général des Douanes félicite le Directeur Régional du Centre-Sud, le Chef de la Brigade Mobile des douanes de Manga et toute son équipe, car cette saisie participe à la préservation de la santé humaine et de la sécurité.

Il exhorte surtout les populations à une franche collaboration avec les services des douanes en vue de mener à bien la lutte contre les trafics illicites.

La Douane : Honneur-Dévouement-Vigilance !

SCRP/DGD

