Économie verte au Burkina : Le comité de revue examine le programme budgétaire 089

Le ministère de l’environnement, de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement (MEEEA) a tenu sa première session ordinaire du comité de revue du programme budgétaire 089 ce vendredi 07 octobre 2022 à Ouagadougou. Il s’agissait pour le comité de revue de se conformer aux disposions du nouveau décret relatif au pilotage des programmes budgétaires 089 : « Economie verte et changement climatique ».

Dans le mécanisme de gouvernance des projets et programmes au Burkina Faso, la politique du gouvernement en matière d’environnement, d’économie verte et du changement climatique a structuré cinq programmes budgétaires. C’est à cet effet que le comité de revue a tenu la première session ordinaire de l’année 2022 du programme budgétaire 089 : « Economie verte et changement climatique » ce vendredi 7 octobre.

Dr Augustin Kaboré, secrétaire général du ministère de l’environnement, de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement (MEEEA), chargé de l’expédition des affaires courantes a fait savoir que la mission du comité de revue va passer en revue la gestion de l’ensemble des projets et programmes rattachés au programme 089.

« Il s’agit, pour cette première session ordinaire, d’examiner le taux d’exécution de ses projets et programmes au 30 juin 2022. Egalement, de regarder le programme d’activité révisé et surtout de reformuler des recommandations à l’endroit des responsables de ce programme budgétaire pour que nous puissions améliorer la performance de ce programme qui est extrêmement important pour le MEEEA », a-t-il indiqué.

En outre, il a fait savoir qu’à la date d’aujourd’hui, ils sont globalement à un taux d’exécution physique de 67% contre un taux d’exécution financière de 60%. Un taux qu’il trouve important pour ce programme.

« Ce sont des performances extrêmement importantes pour ce programme budgétaire au regard du contexte sécuritaire de notre pays et également au regard de la suspension des financements d’un certains nombres de partenaires », a souligné le secrétaire général.

Les projets et programmes en exécution au sein du programme budgétaire 089 sont, entre autre, le projet de Gestion décentralisée des forêts et espaces boisés (PGDFEB/PIF), le Projet d’appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL3), le Projet d’appui au développement de l’assurance de l’anacarde dans le Bassin de la Comoé pour la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (PADA/REDD +), du Projet pilote de développement des écovillages au Burkina Faso (PRODECOV-BF), et le Projet mesurage -rapportage-vérification mise en œuvre par GGGI.

Micheline OUEDRAOGO et Véronique TRAORE ( Stagiaires)

Burkina 24

