Soutien au capitaine Ibrahim Traoré : « Nous ne sommes pas comme les OSC de rue » (Nestor Noufé)

0 Partages Partager Twitter

Les membres du Cercle d’actions pour le développement économique et social du Burkina Faso (CADES-BF) ont animé un point de presse ce vendredi 7 octobre 2022 à Ouagadougou sur la situation nationale. Ils apportent leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré.

La suite après cette publicité

La vague de soutien aux nouvelles autorités continue. Ce vendredi 7 octobre 2022, les membres du Cercle d’actions pour le développement économique et social du Burkina Faso (CADES-BF) ont affirmé leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré.

Le coordonnateur du CADES-BF, Nestor Noufé, a précisé que son organisation est un regroupement d’intellectuels capables de faire des propositions pour la bonne marche du pays. Il a précisé que leur structure n’est pas comme les « OSC de rue » qui prennent des positions sans être capables d’apporter des solutions. « Nous sommes dans la dynamique de proposer des solutions », a lancé Nestor Noufé.

Il a invité l’ensemble de population à soutenir les FDS dans la reconquête du territoire et à taire les divergences politiques pour sauver le Burkina Faso.

« Nous ne sommes pas anti Français »

Egalement, le coordonnateur du CADES-BF a proposé, entre autres, la mise en place d’un cadre de réflexion et d’action pour la paix, de cultiver le patriotisme, de diversifier les partenaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, renégocier les accords de coopération avec la France.

« Nous ne sommes pas anti Français. Nous disons simplement que la France doit revoir sa coopération avec le Burkina Faso. Nous ne pouvons pas être un Etat indépendant et passer par un autre Etat ami pour commander du matériel militaire. Ce n’est pas normal. C’est révolu et nous disons non », a souligné le coordonnateur du CADES-BF.

En plus, il a invité les nouvelles autorités à asseoir une gouvernance vertueuse, à reformer l’armée, à poursuivre les audits, à lutter contre la corruption, définir un statut pour la chefferie coutumière. Revenant sur le coup d’Etat du 30 septembre, Nestor Noufé a indiqué que l’arrivée du capitaine Ibrahim Traoré est « la rectification » de celui du 24 janvier 2022 du Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba.

Jules César KABORE

Burkina 24

Écouter l’article

publicite